Додано: Чет 14 лис, 2019 00:29

airmax78 написав: investorkiev написав:

Дело в том, что вся эта элитка в пролете - селяне не будут покупать Тетрисы и ТТ, чисто психологически. Они будут покупать эконом. Это же очевидно.



Вы можете себе представить бабку лет 40, всю жизнь прожившую в селе с туалетом на улице, с грязью под ногтями, которая продала кусок поля в ипенях Полтавской области и приехавшая покупать дочке квартиру. Да в ваш Тетрис с губастыми телочками и живым джазовым оркестром в МОПе она даже не зайдет. А вот бедненький, но чистенький экономчик на окраине - самое оно: надабрать.



#лендлордыВизионеры Дело в том, что вся эта элитка в пролете - селяне не будут покупать Тетрисы и ТТ, чисто психологически. Они будут покупать эконом. Это же очевидно.всю жизнь прожившую в селе с туалетом на улице, с грязью под ногтями, которая продала кусок поля в ипенях Полтавской области и приехавшая покупать дочке квартиру. Да в ваш Тетрис с губастыми телочками и живым джазовым оркестром в МОПе она даже не зайдет. А вот бедненький, но чистенький экономчик на окраине - самое оно: надабрать.#лендлордыВизионеры

Ааааааааа! Уссался. Ааааааааа! Уссался.

Вы просто не знаете, как жестока жинь в селе к людям, и особенно к женской красоте.В школе училка нам как то рассказывала про девушку, лет 18, которая во время ВОВ, когда немцы расстреливали села, спряталась на хуторе и спрятала с собой несколько деток, по 5-8 лет. Они там жили около полгода, на подножном корме, прятались в подвале и т.д.Когда пришли наши, она выбежала им на встречу, а солдат ей говорит: «здраствуй, бабушка». Она стала выглядеть как бабка, понимаете? Седые волосы, осунувшееся лицо, синяки под глазами.Сейчас в селах получше, чем при немцах, но все таки жизнь не сахар.Сьездите в настоящее село, пообщайтесь с бабками местными, они за то, что вы купите у них ведро яблок или банку молока многое вам поведают. Это не в теплом офисе сидет и подтирать жеппу в офисном туалете трехслойной гипоалергенной бумагой.