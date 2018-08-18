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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лис, 2019 00:03
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
вообще то это хороший толчёк всей экономике
Уну, это не толчек, а пинок под зад. Но подпрыгнуть от этого пинка можно достаточно высоко.
По чем будешь перепродавать Медовый? По 2.7-2.8куе/метр?
зачем продавать?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 14 лис, 2019 00:13
Оранжевый-хит сезона написав: investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
вообще то это хороший толчёк всей экономике
Уну, это не толчек, а пинок под зад. Но подпрыгнуть от этого пинка можно достаточно высоко.
По чем будешь перепродавать Медовый? По 2.7-2.8куе/метр?
зачем продавать?
Тебе ж на форуме сколько раз говорили: в недвижимости как в с@ксе - главное вовремя высунуть.
ЗЫ: хотя кому я это пишу - отцу троих детей и обладателю панельной трешки на ПОХе? ...
Востаннє редагувалось investorkiev
в Чет 14 лис, 2019 00:15, всього редагувалось 2 разів.
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investorkiev
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Додано: Чет 14 лис, 2019 00:14
Оранжевый-хит сезона написав: zzzzzz написав: Оранжевый-хит сезона написав:
вообще то это хороший толчёк всей экономике
Как бы этот толчек не привел к тому что из страны уедет еще пару миллионов человек навсегда. Не все мечтают о Киеве. Да , часть может и в Киев приехать.
Но если еще больше уедет из страны людей самого продуктивного возраста 20-40 лет. То в перспективе это будет ужасные последствия иметь.
у меня есть пай, получаю 4000 грн в год и что?
Ну и то, что космонавт считает, что на пай этот, доложив с зарплаты своей, крестьянской (6 тыщ), ты оркаду купишь. Купишь?
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vano80
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Додано: Чет 14 лис, 2019 00:17
investorkiev написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Поздравляю, Трибека! Вы без 5 минут долларовый миллионер. И вот кто мог думать в 2015м, что Круша в 2021м будет продаваться по 2.5куе за квадрат?
Представьте, что будет твориться в Медовом и Оранже - все таки правый берег.
Дело в том, что вся эта элитка в пролете - селяне не будут покупать Тетрисы и ТТ, чисто психологически. Они будут покупать эконом. Это же очевидно.Вы можете себе представить бабку лет 40,
всю жизнь прожившую в селе с туалетом на улице, с грязью под ногтями, которая продала кусок поля в ипенях Полтавской области и приехавшая покупать дочке квартиру. Да в ваш Тетрис с губастыми телочками и живым джазовым оркестром в МОПе она даже не зайдет. А вот бедненький, но чистенький экономчик на окраине - самое оно: надабрать.
#лендлордыВизионеры
Ааааааааа! Уссался.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 00:20
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав: investorkiev написав:
Уну, это не толчек, а пинок под зад. Но подпрыгнуть от этого пинка можно достаточно высоко.
По чем будешь перепродавать Медовый? По 2.7-2.8куе/метр?
зачем продавать?
Тебе ж на форуме сколько раз говорили: в недвижимости как в с@ксе - главное вовремя высунуть.
ЗЫ: хотя кому я это пишу - отцу троих детей и обладателю панельной трешки на ПОХе? ...
Остановите Трибеку!
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Додано: Чет 14 лис, 2019 00:24
dir написав:investorkiev
Бабушка с дочкой может в Тетрис и не пойдёт, но даст толчок росту цен на эконом, те кто продали эконом, комфорт -классу и бизнес-классу, и так далее до самой что ни на есть элитки.
Это так не работает. Если человек живет, его все устраивает, он не будет бегать за модой. Почему иногда возле хрущей стоят дорогие машины? Потому что многие относятся к недвижимости не как к инвестиции или статусной вещи, а как к товару - просто месту для жизни.
Ремонт, переезд это неудобство, мягко говоря. Это не машину поменять, где только зимнюю резину докупить. Это полгода-год жизни.
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Vlad442
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Додано: Чет 14 лис, 2019 00:29
airmax78
Ах этот ёпаный Фрейд!!!
теперь мы знаем - Натали 40(чуть может плюс) и она ну очень хочет всунуть свою дочь в свекровину панель хоть на Лесном!
Востаннє редагувалось барабашов
в Чет 14 лис, 2019 00:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 00:29
Vlad442 написав: dir написав:investorkiev
Бабушка с дочкой может в Тетрис и не пойдёт, но даст толчок росту цен на эконом, те кто продали эконом, комфорт -классу и бизнес-классу, и так далее до самой что ни на есть элитки.
Это так не работает. Если человек живет, его все устраивает, он не будет бегать за модой. Почему иногда возле хрущей стоят дорогие машины? Потому что многие относятся к недвижимости не как к инвестиции или статусной вещи, а как к товару - просто месту для жизни.
Ремонт, переезд это неудобство, мягко говоря. Это не машину поменять, где только зимнюю резину докупить. Это полгода-год жизни.
Так ведь и на жигулике копеечке вполне можно ездить, пока не рассыпется затормозив на светофоре. Нет, блин, зачем-то народ каждые 5-7-10 (это я) лет меняет автомобили. Хотя старые еще ого-го!
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airmax78
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Додано: Чет 14 лис, 2019 00:29
airmax78 написав: investorkiev написав:
Дело в том, что вся эта элитка в пролете - селяне не будут покупать Тетрисы и ТТ, чисто психологически. Они будут покупать эконом. Это же очевидно.Вы можете себе представить бабку лет 40,
всю жизнь прожившую в селе с туалетом на улице, с грязью под ногтями, которая продала кусок поля в ипенях Полтавской области и приехавшая покупать дочке квартиру. Да в ваш Тетрис с губастыми телочками и живым джазовым оркестром в МОПе она даже не зайдет. А вот бедненький, но чистенький экономчик на окраине - самое оно: надабрать.
#лендлордыВизионеры
Ааааааааа! Уссался.
Вы просто не знаете, как жестока жинь в селе к людям, и особенно к женской красоте.
В школе училка нам как то рассказывала про девушку, лет 18, которая во время ВОВ, когда немцы расстреливали села, спряталась на хуторе и спрятала с собой несколько деток, по 5-8 лет. Они там жили около полгода, на подножном корме, прятались в подвале и т.д.
Когда пришли наши, она выбежала им на встречу, а солдат ей говорит: «здраствуй, бабушка». Она стала выглядеть как бабка, понимаете? Седые волосы, осунувшееся лицо, синяки под глазами.
Сейчас в селах получше, чем при немцах, но все таки жизнь не сахар.
Сьездите в настоящее село, пообщайтесь с бабками местными, они за то, что вы купите у них ведро яблок или банку молока многое вам поведают. Это не в теплом офисе сидет и подтирать жеппу в офисном туалете трехслойной гипоалергенной бумагой.
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investorkiev
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Додано: Чет 14 лис, 2019 00:32
Vlad442Так уже много раз было. Толчок цен на самый низший сегмент вызывает постепенный рост в более высоких сегментах.
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dir
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