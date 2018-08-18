RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2316231723182319

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 00:42

  dir написав:Vlad442Так уже много раз было. Толчок цен на самый низший сегмент вызывает постепенный рост в более высоких сегментах.


Ничего подобного, Влад прав. Немного может и докатится до элитки, но мелочь.

Я не знаю, в каком сегменте вы живете, сдаете/перепродаете. Наверное в комфорт/бизнес.

В экономе совсем другая жизнь, другие люди.

Даже если походите по вторичке, то продавцы старой вторички и недавнего новостроя - разные полюсы просто.
В экономе люд темный и малограмотный. Он не знает что он хочет и не может обьяснить. Он не понимает что документы должны быть в порядке, и 3 прописанных детей и брат на зоне = сорванная сделка.

В экономе для людей их квартирка - это их бог. Они понимают, что квартирка если далась раз в жизни, нужно за нее держаться и беречь ее - ибо больше не дастся никогда, и без квартиры они - бомжи подзаборные.

В экономе лично знаю несколько примеров, когда люди вселялись в квартиры от застройщика, едва получив ключи. БЕЗ РЕМОНТА. Полиэтиленовой пленкой пол застелили, положили матрац и все. Бойлер на Олх вымутили, краник к нему прифигачили, и так живут годами - бо выхода не мають. Копят по чуть на ремонт.

Лет 10 назад мужик хотел разьехаться, из совковой квартиры, я дала ему задаток, через 3 недели сделка. Через 10 дней он умирает - сердце. Перенервничал, что как же он, расстанется с квартирой, а если не купит, а если кинут и т.д.

К счастью задаток у брокера был, еле еле выдрала его назад, со скандалом.
Востаннє редагувалось investorkiev в Чет 14 лис, 2019 00:46, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1333
З нами з: 06.03.19
Подякував: 65 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 00:42

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
Дело в том, что вся эта элитка в пролете - селяне не будут покупать Тетрисы и ТТ, чисто психологически. Они будут покупать эконом. Это же очевидно.

Вы можете себе представить бабку лет 40, всю жизнь прожившую в селе с туалетом на улице, с грязью под ногтями, которая продала кусок поля в ипенях Полтавской области и приехавшая покупать дочке квартиру. Да в ваш Тетрис с губастыми телочками и живым джазовым оркестром в МОПе она даже не зайдет. А вот бедненький, но чистенький экономчик на окраине - самое оно: надабрать.

#лендлордыВизионеры

Ааааааааа! Уссался.


Вы просто не знаете, как жестока жинь в селе к людям, и особенно к женской красоте.

В школе училка нам как то рассказывала про девушку, лет 18, которая во время ВОВ, когда немцы расстреливали села, спряталась на хуторе и спрятала с собой несколько деток, по 5-8 лет. Они там жили около полгода, на подножном корме, прятались в подвале и т.д.

Когда пришли наши, она выбежала им на встречу, а солдат ей говорит: «здраствуй, бабушка». Она стала выглядеть как бабка, понимаете? Седые волосы, осунувшееся лицо, синяки под глазами.

Сейчас в селах получше, чем при немцах, но все таки жизнь не сахар.
Сьездите в настоящее село, пообщайтесь с бабками местными, они за то, что вы купите у них ведро яблок или банку молока многое вам поведают. Это не в теплом офисе сидет и подтирать жеппу в офисном туалете трехслойной гипоалергенной бумагой.

Да, проникся. В селах нужно развивать индустрию красоты: салоны красоты, спа, маникюрные салоны на худой конец. "Деньги есть".
PS И немцев к нашей земельке на пушечный выстрел больше не подпускать.
airmax78
 
Повідомлень: 32506
З нами з: 25.10.12
Подякував: 833 раз.
Подякували: 3757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 00:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Денег нет, но вы держитесь... деньги будут когда рынок земли откроют, но будет не до спа - бабам нужно будет скупать омноквартирки в Киеве, мужикам - скупать евробляхи и бухать.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1333
З нами з: 06.03.19
Подякував: 65 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 00:54

  investorkiev написав:Денег нет, но вы держитесь... деньги будут когда рынок земли откроют, но будет не до спа - бабам нужно будет скупать омноквартирки в Киеве, мужикам - скупать евробляхи и бухать.


А кто будет покупать землю и за какие деньги? Есть у человека деньги и где он их паркует? Конечно часть в недвижимости. Что он будет делать чтобы освободить нужную сумму для входа в землю? Выходить из недвижимости пытаясь вскочить новый рынок земли. 1) Дешево 2) Никой амортизации и головняка 3) Можно сдавать, можно продать любую часть, в отличии от квартиры в случае необходимости.
Так о какой ракете идёт речь?
А селяне, которые сейчас хотят продать - уже не будут хотеть т.к. психология у них такая: если это надо всем, то зачем я буду это продавать?! А те кто всё же продаст по необходимости, то и тратить будет по надобности и вероятнее всего Варшава для них будет куда более привлекательная, чем Киев, т.к. там уже пол села побывали, а Киев только по телику видели. А к осени следующего года, когда запустят рынок земли, уже у многих совсем не останется надежды на восстановление чего-либо в этой стране. Так что это может стать не ракетой, а каруселью.
Денег нет, но вы мечтайте...
Richi
 
Повідомлень: 1277
З нами з: 25.09.08
Подякував: 501 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 01:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ричи, не тупи, землю будут скупать крупные капиталисты - наши и забугорные, олигархи, агробароны, инвестфонды - те, кто к рынку квартир никакого отношения не имеет.
Поэтому можно считать что это чистый позитивный очень крупный впрыск живых денег населению.
По видимому, последний в истории современной Украины.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1333
З нами з: 06.03.19
Подякував: 65 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 01:16

считать шо владельцы паев массово ломануться их продавать и на вырученные деньги выкупать круши и эврики довольно смешно, хотя я например знаю одну гражданку из многодетной семьи, давно снимающую квартиру на трое и мечтающую купить квартиру в новом доме на милославской, не знаю точно сколько у нее скопилось га, но насколько я понимаю должно в принципе хватить, по крайней мере она в этом уверена - но это исключение
открытие рынка земли могло бы стимулировать развитие агро- и агро-перерабатывающего бизнеса, привлечь иностранные инвестиции, оживить экономику в целом и как следствие создать новых игроков на кржн
но не при нынешней власти, увы
я очень глубоко сомневаюсь шо нынешний бенефициар украины в этом заинтересован
хотя мечтать канешна не вредно :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7335
З нами з: 05.06.16
Подякував: 604 раз.
Подякували: 1141 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2316231723182319
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1696, 1697, 1698
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16975 2678896
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лис, 2019 13:52
galadriel
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8694
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 185025
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7610)
14.11.2019 00:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.