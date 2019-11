Додано: Чет 14 лис, 2019 01:16



открытие рынка земли могло бы стимулировать развитие агро- и агро-перерабатывающего бизнеса, привлечь иностранные инвестиции, оживить экономику в целом и как следствие создать новых игроков на кржн

но не при нынешней власти, увы

я очень глубоко сомневаюсь шо нынешний бенефициар украины в этом заинтересован

считать шо владельцы паев массово ломануться их продавать и на вырученные деньги выкупать круши и эврики довольно смешно, хотя я например знаю одну гражданку из многодетной семьи, снимающей квартиру на трое и мечтающую купить квартиру в новом доме на милославской, не знаю точно сколько у нее скопилось га, но насколько я понимаю должно в принципе хватить, по крайней мере она в этом уверена - но это исключение

