Додано: Чет 14 лис, 2019 00:42

dir написав: Vlad442Так уже много раз было. Толчок цен на самый низший сегмент вызывает постепенный рост в более высоких сегментах. Так уже много раз было. Толчок цен на самый низший сегмент вызывает постепенный рост в более высоких сегментах.

Ничего подобного, Влад прав. Немного может и докатится до элитки, но мелочь.Я не знаю, в каком сегменте вы живете, сдаете/перепродаете. Наверное в комфорт/бизнес.В экономе совсем другая жизнь, другие люди.Даже если походите по вторичке, то продавцы старой вторички и недавнего новостроя - разные полюсы просто.В экономе люд темный и малограмотный. Он не знает что он хочет и не может обьяснить. Он не понимает что документы должны быть в порядке, и 3 прописанных детей и брат на зоне = сорванная сделка.В экономе для людей их квартирка - это их бог. Они понимают, что квартирка если далась раз в жизни, нужно за нее держаться и беречь ее - ибо больше не дастся никогда, и без квартиры они - бомжи подзаборные.В экономе лично знаю несколько примеров, когда люди вселялись в квартиры от застройщика, едва получив ключи. БЕЗ РЕМОНТА. Полиэтиленовой пленкой пол застелили, положили матрац и все. Бойлер на Олх вымутили, краник к нему прифигачили, и так живут годами - бо выхода не мають. Копят по чуть на ремонт.Лет 10 назад мужик хотел разьехаться, из совковой квартиры, я дала ему задаток, через 3 недели сделка. Через 10 дней он умирает - сердце. Перенервничал, что как же он, расстанется с квартирой, а если не купит, а если кинут и т.д.К счастью задаток у брокера был, еле еле выдрала его назад, со скандалом.