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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 14 лис, 2019 00:42
dir написав:Vlad442
Так уже много раз было. Толчок цен на самый низший сегмент вызывает постепенный рост в более высоких сегментах.
Ничего подобного, Влад прав. Немного может и докатится до элитки, но мелочь.
Я не знаю, в каком сегменте вы живете, сдаете/перепродаете. Наверное в комфорт/бизнес.
В экономе совсем другая жизнь, другие люди.
Даже если походите по вторичке, то продавцы старой вторички и недавнего новостроя - разные полюсы просто.
В экономе люд темный и малограмотный. Он не знает что он хочет и не может обьяснить. Он не понимает что документы должны быть в порядке, и 3 прописанных детей и брат на зоне = сорванная сделка.
В экономе для людей их квартирка - это их бог. Они понимают, что квартирка если далась раз в жизни, нужно за нее держаться и беречь ее - ибо больше не дастся никогда, и без квартиры они - бомжи подзаборные.
В экономе лично знаю несколько примеров, когда люди вселялись в квартиры от застройщика, едва получив ключи. БЕЗ РЕМОНТА. Полиэтиленовой пленкой пол застелили, положили матрац и все. Бойлер на Олх вымутили, краник к нему прифигачили, и так живут годами - бо выхода не мають. Копят по чуть на ремонт.
Лет 10 назад мужик хотел разьехаться, из совковой квартиры, я дала ему задаток, через 3 недели сделка. Через 10 дней он умирает - сердце. Перенервничал, что как же он, расстанется с квартирой, а если не купит, а если кинут и т.д.
К счастью задаток у брокера был, еле еле выдрала его назад, со скандалом.
Востаннє редагувалось investorkiev
в Чет 14 лис, 2019 00:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 00:42
investorkiev написав: airmax78 написав: investorkiev написав:
Дело в том, что вся эта элитка в пролете - селяне не будут покупать Тетрисы и ТТ, чисто психологически. Они будут покупать эконом. Это же очевидно.Вы можете себе представить бабку лет 40,
всю жизнь прожившую в селе с туалетом на улице, с грязью под ногтями, которая продала кусок поля в ипенях Полтавской области и приехавшая покупать дочке квартиру. Да в ваш Тетрис с губастыми телочками и живым джазовым оркестром в МОПе она даже не зайдет. А вот бедненький, но чистенький экономчик на окраине - самое оно: надабрать.
#лендлордыВизионеры
Ааааааааа! Уссался.
Вы просто не знаете, как жестока жинь в селе к людям, и особенно к женской красоте.
В школе училка нам как то рассказывала про девушку, лет 18, которая во время ВОВ, когда немцы расстреливали села, спряталась на хуторе и спрятала с собой несколько деток, по 5-8 лет. Они там жили около полгода, на подножном корме, прятались в подвале и т.д.
Когда пришли наши, она выбежала им на встречу, а солдат ей говорит: «здраствуй, бабушка». Она стала выглядеть как бабка, понимаете? Седые волосы, осунувшееся лицо, синяки под глазами.
Сейчас в селах получше, чем при немцах, но все таки жизнь не сахар.
Сьездите в настоящее село, пообщайтесь с бабками местными, они за то, что вы купите у них ведро яблок или банку молока многое вам поведают. Это не в теплом офисе сидет и подтирать жеппу в офисном туалете трехслойной гипоалергенной бумагой.
Да, проникся. В селах нужно развивать индустрию красоты: салоны красоты, спа, маникюрные салоны на худой конец. "Деньги есть".
PS И немцев к нашей земельке на пушечный выстрел больше не подпускать.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 00:45
Денег нет, но вы держитесь... деньги будут когда рынок земли откроют, но будет не до спа - бабам нужно будет скупать омноквартирки в Киеве, мужикам - скупать евробляхи и бухать.
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investorkiev
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Додано: Чет 14 лис, 2019 00:54
investorkiev написав:
Денег нет, но вы держитесь... деньги будут когда рынок земли откроют, но будет не до спа - бабам нужно будет скупать омноквартирки в Киеве, мужикам - скупать евробляхи и бухать.
А кто будет покупать землю и за какие деньги? Есть у человека деньги и где он их паркует? Конечно часть в недвижимости. Что он будет делать чтобы освободить нужную сумму для входа в землю? Выходить из недвижимости пытаясь вскочить новый рынок земли. 1) Дешево 2) Никой амортизации и головняка 3) Можно сдавать, можно продать любую часть, в отличии от квартиры в случае необходимости.
Так о какой ракете идёт речь?
А селяне, которые сейчас хотят продать - уже не будут хотеть т.к. психология у них такая: если это надо всем, то зачем я буду это продавать?! А те кто всё же продаст по необходимости, то и тратить будет по надобности и вероятнее всего Варшава для них будет куда более привлекательная, чем Киев, т.к. там уже пол села побывали, а Киев только по телику видели. А к осени следующего года, когда запустят рынок земли, уже у многих совсем не останется надежды на восстановление чего-либо в этой стране. Так что это может стать не ракетой, а каруселью.
Денег нет, но вы мечтайте...
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Richi
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Додано: Чет 14 лис, 2019 01:01
Ричи, не тупи, землю будут скупать крупные капиталисты - наши и забугорные, олигархи, агробароны, инвестфонды - те, кто к рынку квартир никакого отношения не имеет.
Поэтому можно считать что это чистый позитивный очень крупный впрыск живых денег населению.
По видимому, последний в истории современной Украины.
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investorkiev
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Додано: Чет 14 лис, 2019 01:16
считать шо владельцы паев массово ломанутся их продавать и на вырученные деньги скупать условные круши и эврики довольно смешно, хотя я например знаю одну гражданку из многодетной семьи, давно арендующую квартиру на трое и мечтающую об однушке в новом доме на милославской, не знаю точно сколько у нее скопилось га, но насколько я понимаю должно в принципе хватить, по крайней мере она в этом уверена - но это исключение
открытие рынка земли могло бы стимулировать развитие агро- и агро-перерабатывающего бизнеса, привлечь иностранные инвестиции, оживить экономику страны в целом и как следствие создать новых игроков на кржн
но не при нынешней власти, увы
я очень глубоко сомневаюсь шо нынешний бенЯфициар Украины в этом заинтересован
хотя мечтать канешна не вредно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 01:37
investorkiev
Много сёл немцы на Дамбасе расстреляли? Из Тигров с Фердинандами небось шмаляли?
"Брат на зоне" - это твои нахлынувшие воспоминания о первой продаже наследной прелести в Макеевке лет 10 назад? Успела его перед приватизацией выписать или "тёмные люди" потом крепко с братушкой твоим встряли?
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барабашов
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Додано: Чет 14 лис, 2019 02:23
барабашов написав:investorkiev
Много сёл немцы на Дамбасе расстреляли?
Как раз бабушка на Донбассе по маминой линии жила. Говорит, немцы прошли туда и обратно, мирных людей не трогали.
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