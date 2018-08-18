|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лис, 2019 07:18
zzzzzz написав: Оранжевый-хит сезона написав:
вообще то это хороший толчёк всей экономике
Как бы этот толчек не привел к тому что из страны уедет еще пару миллионов человек навсегда. Не все мечтают о Киеве. Да , часть может и в Киев приехать.
Но если еще больше уедет из страны людей самого продуктивного возраста 20-40 лет. То в перспективе это будет ужасные последствия иметь.
Еміграція збільшиться, однозначно.
Ну яка може бути економіка к воюючій країні з клоунами при владі????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 20665
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1159 раз.
- Подякували: 2137 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16976
|2679115
|
Чет 14 лис, 2019 04:26
rjkz
|
|8
|8697
|
|
|455
|185030
|
|