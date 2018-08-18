Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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1-2 марта нацисты уничтожили почти семь тысяч мирных жителей и полностью сожгли село Корюковка. Как утверждают историки, каратели сделали это сознательно. Корюковская казнь гражданского населения вместе с уничтожением их города - одна из крупнейших карательных операций во время Второй мировой войны в Европе.
Жертвами нацистов стали в основном дети, женщины и немощные старики.
Кому вы пытаетесь обяснить? Это бесполезно. Персонаж не адекватен.
к сожалению.... пропаганда проела мозги людей.
не понимаю, в Украине нет семей, у которых бы не было участников и погибших в той войне, как люди потеряли эту память, всего за 5 лет??
в моей семье прабабку с односельчанами немцы заживо сожгли в сарае в их селе, просто всех согнали (в основном женщин и детей, потому что мужики на фронте были), закрыли двери снаружи и подожгли. Дед прошел всю войну, с 41 по 45, горжусь им, и всегда гордился, с детства, сейчас храню его медали. неужели у других не так?
investorkiev написав:к сожалению.... пропаганда проела мозги людей.
Дело не только в пропаганде и не в том, что почти все семьи должны иметь память после той Войны, но забывать стали... Дело в деградации нравов повальной у индивидуумов и у социума в целом. Со стороны виднее немного, уж простите.
Frant написав:Є тут модератори? Натахо, поїдь в Батурин, подивись в музеї порубані кістки українських жінок і дітей, яких "заспокоювали" російські війська Меньшикова!
Так то все войска натворили делов. Назовите хоть одну армию, которая не трогала жителей мирных. Я не припомню кроме Ковпака(раннего) да Нестора Ивановача(раннего опять же) таких армий на нашей територии. Но это не повод поклюжить память убитых мирных жителей и разжигать межнациональную рознь.
Frant написав:Скільки людей загинуло від нападу Росії на Україну за 2014-2019???
Официально 15 тысяч человек. В реальности думаю, что намного больше. Вдвойне хуже, что это люди трудоспособного возраста и с активной жизненной позицией. Это подорвало сильно экономику. Но как это оправдывает то, что люди плюют на историю своей страны и на память прошлый поколений? При чем тут РФ?
Востаннє редагувалось Понаехал в Чет 14 лис, 2019 08:18, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:Є тут модератори? Натахо, поїдь в Батурин, подивись в музеї порубані кістки українських жінок і дітей, яких "заспокоювали" російські війська Меньшикова!
Так то все войска натворили делов. Назовите хоть одну армию, которая не трогала жителей мирных. Я не припомню кроме Ковпака(раннего) да Нестора Ивановача(раннего опять же) таких армий на нашей територии. Но это не повод поклюжить память убитых мирных жителей и разжигать межнациональную рознь.
Франт говорит про события 1701 года, про Мазепу и т.д., путая временной период. А мы говорим про ВОВ: 1941-1945. Франт, а расскажи нам еще про Волынскую резню, интересно же. Поляков почему-то до сих пор карачун берет от действий упа. Почему, не знаешь?
investorkiev написав:Франт говорит про события 1701 года, про Мазепу и т.д., путая временной период. А мы говорим про ВОВ: 1941-1945. Франт, а расскажи нам еще про Волынскую резню, интересно же. Поляков почему-то до сих пор карачун берет от действий упа. Почему, не знаешь?
он четко говорит:
Скільки людей загинуло від нападу Росії на Україну за 2014-2019???
я не склонен смешивать исторические факты. каждая война бьет по наслению, экономике и т.д.. глупо это отрицать и высмеивать.