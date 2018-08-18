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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2318231923202321>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 07:25

  барабашов написав:investorkiev
Много сёл немцы на Дамбасе расстреляли? Из Тигров с Фердинандами небось шмаляли?

Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 07:55

  барабашов написав:investorkiev
Много сёл немцы на Дамбасе расстреляли?

[/quote]

барабашово, ББС для тебя достаточно авторитетный источник? Или ты только УПА-ньюз смотришь?

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_i ... ka_history

1-2 марта нацисты уничтожили почти семь тысяч мирных жителей и полностью сожгли село Корюковка. Как утверждают историки, каратели сделали это сознательно. Корюковская казнь гражданского населения вместе с уничтожением их города - одна из крупнейших карательных операций во время Второй мировой войны в Европе.

Жертвами нацистов стали в основном дети, женщины и немощные старики.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 08:00

  investorkiev написав:...

Кому вы пытаетесь обяснить? Это бесполезно. Персонаж не адекватен.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 08:04

  Понаехал написав:
  investorkiev написав:...

Кому вы пытаетесь обяснить? Это бесполезно. Персонаж не адекватен.

к сожалению.... пропаганда проела мозги людей.

не понимаю, в Украине нет семей, у которых бы не было участников и погибших в той войне, как люди потеряли эту память, всего за 5 лет??

в моей семье прабабку с односельчанами немцы заживо сожгли в сарае в их селе, просто всех согнали (в основном женщин и детей, потому что мужики на фронте были), закрыли двери снаружи и подожгли. Дед прошел всю войну, с 41 по 45, горжусь им, и всегда гордился, с детства, сейчас храню его медали. неужели у других не так?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 08:08

Є тут модератори?
Забаньте Донецьку Натаху з її *Дєдиваєвалі*!!!

Натахо, поїдь в Батурин, подивись в музеї порубані кістки українських жінок і дітей, яких "заспокоювали" російські війська Меньшикова!

Скільки людей загинуло від нападу Росії на Україну за 2014-2019???
Востаннє редагувалось Frant в Чет 14 лис, 2019 08:10, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 08:09

  investorkiev написав:к сожалению.... пропаганда проела мозги людей.

Дело не только в пропаганде и не в том, что почти все семьи должны иметь память после той Войны, но забывать стали... Дело в деградации нравов повальной у индивидуумов и у социума в целом. Со стороны виднее немного, уж простите.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 08:13

  Frant написав:Є тут модератори?
Натахо, поїдь в Батурин, подивись в музеї порубані кістки українських жінок і дітей, яких "заспокоювали" російські війська Меньшикова!

Так то все войска натворили делов. Назовите хоть одну армию, которая не трогала жителей мирных. Я не припомню кроме Ковпака(раннего) да Нестора Ивановача(раннего опять же) таких армий на нашей територии.
Но это не повод поклюжить память убитых мирных жителей и разжигать межнациональную рознь.
  Frant написав:Скільки людей загинуло від нападу Росії на Україну за 2014-2019???

Официально 15 тысяч человек. В реальности думаю, что намного больше. Вдвойне хуже, что это люди трудоспособного возраста и с активной жизненной позицией. Это подорвало сильно экономику.
Но как это оправдывает то, что люди плюют на историю своей страны и на память прошлый поколений? При чем тут РФ?
Востаннє редагувалось Понаехал в Чет 14 лис, 2019 08:18, всього редагувалось 1 раз.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 08:15

  Понаехал написав:
  Frant написав:Є тут модератори?
Натахо, поїдь в Батурин, подивись в музеї порубані кістки українських жінок і дітей, яких "заспокоювали" російські війська Меньшикова!

Так то все войска натворили делов. Назовите хоть одну армию, которая не трогала жителей мирных. Я не припомню кроме Ковпака(раннего) да Нестора Ивановача(раннего опять же) таких армий на нашей територии.
Но это не повод поклюжить память убитых мирных жителей и разжигать межнациональную рознь.


Франт говорит про события 1701 года, про Мазепу и т.д., путая временной период. А мы говорим про ВОВ: 1941-1945. Франт, а расскажи нам еще про Волынскую резню, интересно же. Поляков почему-то до сих пор карачун берет от действий упа. Почему, не знаешь?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 08:20

  investorkiev написав:Франт говорит про события 1701 года, про Мазепу и т.д., путая временной период. А мы говорим про ВОВ: 1941-1945. Франт, а расскажи нам еще про Волынскую резню, интересно же. Поляков почему-то до сих пор карачун берет от действий упа. Почему, не знаешь?

он четко говорит:
Скільки людей загинуло від нападу Росії на Україну за 2014-2019???

я не склонен смешивать исторические факты. каждая война бьет по наслению, экономике и т.д..
глупо это отрицать и высмеивать.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 08:22

2 модераторы:
нам долго этих ватных флудерастов терпеть?
предлагаю понаеха вообще на ветку не пускать - ну ни одного ж поста по теме от персонажа, вообще ни одного!
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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