Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Є тут модератори? Натахо, поїдь в Батурин, подивись в музеї порубані кістки українських жінок і дітей, яких "заспокоювали" російські війська Меньшикова!
Так то все войска натворили делов. Назовите хоть одну армию, которая не трогала жителей мирных. Я не припомню кроме Ковпака(раннего) да Нестора Ивановача(раннего опять же) таких армий на нашей територии. Но это не повод поклюжить память убитых мирных жителей и разжигать межнациональную рознь.
Франт говорит про события 1701 года, про Мазепу и т.д., путая временной период. А мы говорим про ВОВ: 1941-1945. Франт, а расскажи нам еще про Волынскую резню, интересно же. Поляков почему-то до сих пор карачун берет от действий упа. Почему, не знаешь?