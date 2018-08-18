investorkiev написав:

Понаехал написав: investorkiev написав: ... ...

Кому вы пытаетесь обяснить? Это бесполезно. Персонаж не адекватен. Кому вы пытаетесь обяснить? Это бесполезно. Персонаж не адекватен.

к сожалению.... пропаганда проела мозги людей.не понимаю, в Украине нет семей, у которых бы не было участников и погибших в той войне, как люди потеряли эту память, всего за 5 лет??в моей семье прабабку с односельчанами немцы заживо сожгли в сарае в их селе, просто всех согнали (в основном женщин и детей, потому что мужики на фронте были), закрыли двери снаружи и подожгли. Дед прошел всю войну, с 41 по 45, горжусь им, и всегда гордился, с детства, сейчас храню его медали. неужели у других не так?