Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Є тут модератори? Натахо, поїдь в Батурин, подивись в музеї порубані кістки українських жінок і дітей, яких "заспокоювали" російські війська Меньшикова!
Так то все войска натворили делов. Назовите хоть одну армию, которая не трогала жителей мирных. Я не припомню кроме Ковпака(раннего) да Нестора Ивановача(раннего опять же) таких армий на нашей територии. Но это не повод поклюжить память убитых мирных жителей и разжигать межнациональную рознь.
Франт говорит про события 1701 года, про Мазепу и т.д., путая временной период. А мы говорим про ВОВ: 1941-1945. Франт, а расскажи нам еще про Волынскую резню, интересно же. Поляков почему-то до сих пор карачун берет от действий упа. Почему, не знаешь?
Для даунецької вати та інших "знавців" волинської різні та тешинського аншлюсу - історії від "історика" Царьова https://youtu.be/vLKrHqSusUY
Востаннє редагувалось Frant в Чет 14 лис, 2019 09:10, всього редагувалось 5 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Кому вы пытаетесь обяснить? Это бесполезно. Персонаж не адекватен.
к сожалению.... пропаганда проела мозги людей.
не понимаю, в Украине нет семей, у которых бы не было участников и погибших в той войне, как люди потеряли эту память, всего за 5 лет??
в моей семье прабабку с односельчанами немцы заживо сожгли в сарае в их селе, просто всех согнали (в основном женщин и детей, потому что мужики на фронте были), закрыли двери снаружи и подожгли. Дед прошел всю войну, с 41 по 45, горжусь им, и всегда гордился, с детства, сейчас храню его медали. неужели у других не так?
У меня два дяди умерли в 32 от голода. Поэтому для меня коммунисты=фашисты, русский=немец.