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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 23192320232123222323>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 08:24

  kingkongovets написав:2 модераторы:
нам долго этих ватных флудерастов терпеть?
предлагаю понаеха вообще на ветку не пускать - ну ни одного ж поста по теме от персонажа, вообще ни одного!

А с каких пор я ватник? :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 08:28

  investorkiev написав:
  Понаехал написав:
  Frant написав:Є тут модератори?
Натахо, поїдь в Батурин, подивись в музеї порубані кістки українських жінок і дітей, яких "заспокоювали" російські війська Меньшикова!

Так то все войска натворили делов. Назовите хоть одну армию, которая не трогала жителей мирных. Я не припомню кроме Ковпака(раннего) да Нестора Ивановача(раннего опять же) таких армий на нашей територии.
Но это не повод поклюжить память убитых мирных жителей и разжигать межнациональную рознь.


Франт говорит про события 1701 года, про Мазепу и т.д., путая временной период. А мы говорим про ВОВ: 1941-1945. Франт, а расскажи нам еще про Волынскую резню, интересно же. Поляков почему-то до сих пор карачун берет от действий упа. Почему, не знаешь?



Для даунецької вати та інших "знавців" волинської різні та тешинського аншлюсу - історії від "історика" Царьова https://youtu.be/vLKrHqSusUY

Востаннє редагувалось Frant в Чет 14 лис, 2019 09:10, всього редагувалось 5 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 08:34

А чому Натаха так забігала, занервувала?
Пора платити їй за орендне житло?
Чи власник виганяє її на мороз за те, що її котик подер нові шпалери і нас*рав під диваном???

Чому донецька вата тут, а не а ОРДЛО???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 09:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:
  Понаехал написав:
  investorkiev написав:...

Кому вы пытаетесь обяснить? Это бесполезно. Персонаж не адекватен.

к сожалению.... пропаганда проела мозги людей.

не понимаю, в Украине нет семей, у которых бы не было участников и погибших в той войне, как люди потеряли эту память, всего за 5 лет??

в моей семье прабабку с односельчанами немцы заживо сожгли в сарае в их селе, просто всех согнали (в основном женщин и детей, потому что мужики на фронте были), закрыли двери снаружи и подожгли. Дед прошел всю войну, с 41 по 45, горжусь им, и всегда гордился, с детства, сейчас храню его медали. неужели у других не так?
У меня два дяди умерли в 32 от голода. Поэтому для меня коммунисты=фашисты, русский=немец.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 09:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понаехал написав:
  kingkongovets написав:2 модераторы:
нам долго этих ватных флудерастов терпеть?
предлагаю понаеха вообще на ветку не пускать - ну ни одного ж поста по теме от персонажа, вообще ни одного!

А с каких пор я ватник? :mrgreen:
Ты реднек)

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 09:09

  Оранжевый-хит сезона написав:У меня два дяди умерли в 32 от голода. Поэтому для меня коммунисты=фашисты, русский=немец.

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мою семью раскулачили и частично департировали. У всех есть потери и поэтому шутить над этим - последнее дело.
Я говорю об этом.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 09:14

  Оранжевый-хит сезона написав:Ты реднек)

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Редкостный МАГА :)
К стати подоспела свежая статистика по штатам, которые лучше всего готовы к рецессии надвигающейся. Лучше всех готов Техас , хуже всех Гавайи.
Так что лучше быть реднеком, чем хипстером :)
https://www.zerohedge.com/economics/hawaii-dangerously-unprepared-next-recession
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 09:28

С утром. Добрым?
Кризиса нет, но продажи упали. Что происходит с первичкой в Киеве
https://ubr.ua/market/real-estate/krizi ... n_get_more

Средние показатели продаж нового жилья снизились на 20-50% в зависимости от качества и класса самого объекта, его характеристик. В некоторых объектах спрос и вовсе упал на 80%.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 09:31

Есди кто вчера не смотрел, 1+1 показали сюжет про застройку на Мечникова, воле Александровской больницы.
изюминки ЖК:
въезд через Александровскую больницу
в 18 века на месте стройки хоронили людей, умерших от чумы
Смотреть с 35:18
https://1plus1.video/ru/tsn-19-30?_ga=2.56171371.1175222857.1573642166-437305642.1573642166
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 09:35

  Serg-ik написав:С утром. Добрым?
Кризиса нет, но продажи упали. Что происходит с первичкой в Киеве
https://ubr.ua/market/real-estate/krizi ... n_get_more

Средние показатели продаж нового жилья снизились на 20-50% в зависимости от качества и класса самого объекта, его характеристик. В некоторых объектах спрос и вовсе упал на 80%.

Населення закінчується.
Мільйон працездатних українців - лише в Польщі.
А скільки в Прибалтиці, Америці, Франції Німеччині????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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