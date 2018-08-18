Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Средние показатели продаж нового жилья снизились на 20-50% в зависимости от качества и класса самого объекта, его характеристик. В некоторых объектах спрос и вовсе упал на 80%.
Ну так это логично, какой дурак понесет деньги на первичку, когда курс 24.50 и нужно ждать 3-5 лет обещанного жилья, и то если повезет. Поезд первички ушел.
В тренде - вторичка.
А вы, Сержик, могли на свою катлету купить 2 (две!!) однушки в Патриотике, сейчас они бы имели капитализацию в 110-120куе и приносить арендой 1куе/месяц. 1 куе, каждый месяц, был бы не лишним, не правда ли? Плюс - удобное место в ракете, у иллюминатора, пока ожидаем взлет, стюардеса разносит напитки и легкие закуски.
Средние показатели продаж нового жилья снизились на 20-50% в зависимости от качества и класса самого объекта, его характеристик. В некоторых объектах спрос и вовсе упал на 80%.
Ну так это логично, какой дурак понесет деньги на первичку, когда курс 24.50 и нужно ждать 3-5 лет обещанного жилья, и то если повезет. Поезд первички ушел.
В тренде - вторичка.
А вы, Сержик, могли на свою катлету купить 2 (две!!) однушки в Патриотике, сейчас они бы имели капитализацию в 110-120куе и приносить арендой 1куе/месяц. 1 куе, каждый месяц, был бы не лишним, не правда ли? Плюс - удобное место в ракете, у иллюминатора, пока ожидаем взлет, стюардеса разносит напитки и легкие закуски.
Ну какая стюардесса разносящая напитки в вертикально стоящей рокете? Тем более в рокете МАУ. Каждый сейчас точит свой сухпай, в надежде, что после взлета чем-то более приличным покормят.
Макс, ну какой сухпаек при арендном доходе у Сержика в 1000$ в месяц при вложенных (виртуально) 50 куе?? И при повышении капитализации в 2 раза? Это не МАУ, это минимум Virgin Galactic со стюардессами-фотомоделями, лично отобранными Бренсоном.
На 1000$ в месяц Серж может обедать в лучших ресторанах (бизнес-ланч в Гудмане=12$, и можно не давать на чай гардеробщику), заинтересовать лучших мальвин из циркового училища напротив Гудмана (а там гимнастки ого-го) и еще кучу вещей, все благодаря вовремя сделанной покупке... Серж, вы же втихаря купили эти однухи в 2015-16, ведь правда, Серж?...
investorkiev написав:Макс, ну какой сухпаек при арендном доходе у Сержика в 1000$ в месяц при вложенных (виртуально) 50 куе?? И при повышении капитализации в 2 раза? Это не МАУ, это минимум Virgin Galactic со стюардессами-фотомоделями, лично отобранными Бренсоном.
Человек, которого зрители на космодроме выбрали командиром рокеты, надышался чистым кислородом и передает вам привет: https://www.obozrevatel.com/politics/ze ... yi/amp.htm Не знаю, к каким далеким мирам вы собрались лететь с таким командиром, но еще раз настоятельно рекомендую проверить работоспособность катапульты. В реальных боевых условиях - слить пару-тройку Круш на старте, пока не началось.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 14 лис, 2019 10:03, всього редагувалось 2 разів.
Остановка строек, падение спроса на первичке, рынок земли.... все один к одному, прямо парад планет, ждем только ипотеку под 12% и в космос
Еще баба Ванга давала пророчество: прийдет зеленый правитель, и запустит недвижимое к звездам. И возрадуются те, кто к этому готовился. Кто приютил людей неместных в своих жилищах за денежку малую, воздастся им за доброту их - ибо прокатятся они к звездам с ветерком.
investorkiev написав:Макс, ну какой сухпаек при арендном доходе у Сержика в 1000$ в месяц при вложенных (виртуально) 50 куе?? И при повышении капитализации в 2 раза? Это не МАУ, это минимум Virgin Galactic со стюардессами-фотомоделями, лично отобранными Бренсоном.
На 1000$ в месяц Серж может обедать в лучших ресторанах (бизнес-ланч в Гудмане=12$, и можно не давать на чай гардеробщику), заинтересовать лучших мальвин из циркового училища напротив Гудмана (а там гимнастки ого-го) и еще кучу вещей, все благодаря вовремя сделанной покупке... Серж, вы же втихаря купили эти однухи в 2015-16, ведь правда, Серж?...
investorkiev написав:Макс, ну какой сухпаек при арендном доходе у Сержика в 1000$ в месяц при вложенных (виртуально) 50 куе?? И при повышении капитализации в 2 раза? Это не МАУ, это минимум Virgin Galactic со стюардессами-фотомоделями, лично отобранными Бренсоном.
На 1000$ в месяц Серж может обедать в лучших ресторанах (бизнес-ланч в Гудмане=12$, и можно не давать на чай гардеробщику), заинтересовать лучших мальвин из циркового училища напротив Гудмана (а там гимнастки ого-го) и еще кучу вещей, все благодаря вовремя сделанной покупке... Серж, вы же втихаря купили эти однухи в 2015-16, ведь правда, Серж?...
Сержик купив. Віртуальний Сержик купить таку одну за 70 куе і в кредит. Перевірено 2006-2008 роками:-)