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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2320232123222323>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 09:36

  Serg-ik написав:С утром. Добрым?
Кризиса нет, но продажи упали. Что происходит с первичкой в Киеве
https://ubr.ua/market/real-estate/krizi ... n_get_more

Средние показатели продаж нового жилья снизились на 20-50% в зависимости от качества и класса самого объекта, его характеристик. В некоторых объектах спрос и вовсе упал на 80%.


Ну так это логично, какой дурак понесет деньги на первичку, когда курс 24.50 и нужно ждать 3-5 лет обещанного жилья, и то если повезет. Поезд первички ушел.

В тренде - вторичка.

А вы, Сержик, могли на свою катлету купить 2 (две!!) однушки в Патриотике, сейчас они бы имели капитализацию в 110-120куе и приносить арендой 1куе/месяц. 1 куе, каждый месяц, был бы не лишним, не правда ли? Плюс - удобное место в ракете, у иллюминатора, пока ожидаем взлет, стюардеса разносит напитки и легкие закуски.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 09:42

  investorkiev написав:
  Serg-ik написав:С утром. Добрым?
Кризиса нет, но продажи упали. Что происходит с первичкой в Киеве
https://ubr.ua/market/real-estate/krizi ... n_get_more

Средние показатели продаж нового жилья снизились на 20-50% в зависимости от качества и класса самого объекта, его характеристик. В некоторых объектах спрос и вовсе упал на 80%.


Ну так это логично, какой дурак понесет деньги на первичку, когда курс 24.50 и нужно ждать 3-5 лет обещанного жилья, и то если повезет. Поезд первички ушел.

В тренде - вторичка.

А вы, Сержик, могли на свою катлету купить 2 (две!!) однушки в Патриотике, сейчас они бы имели капитализацию в 110-120куе и приносить арендой 1куе/месяц. 1 куе, каждый месяц, был бы не лишним, не правда ли? Плюс - удобное место в ракете, у иллюминатора, пока ожидаем взлет, стюардеса разносит напитки и легкие закуски.

Ну какая стюардесса разносящая напитки в вертикально стоящей рокете? Тем более в рокете МАУ. Каждый сейчас точит свой сухпай, в надежде, что после взлета чем-то более приличным покормят.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 09:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, ну какой сухпаек при арендном доходе у Сержика в 1000$ в месяц при вложенных (виртуально) 50 куе?? И при повышении капитализации в 2 раза? Это не МАУ, это минимум Virgin Galactic со стюардессами-фотомоделями, лично отобранными Бренсоном.

На 1000$ в месяц Серж может обедать в лучших ресторанах (бизнес-ланч в Гудмане=12$, и можно не давать на чай гардеробщику), заинтересовать лучших мальвин из циркового училища напротив Гудмана (а там гимнастки ого-го) и еще кучу вещей, все благодаря вовремя сделанной покупке... Серж, вы же втихаря купили эти однухи в 2015-16, ведь правда, Серж?...
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 09:55

  investorkiev написав:Макс, ну какой сухпаек при арендном доходе у Сержика в 1000$ в месяц при вложенных (виртуально) 50 куе?? И при повышении капитализации в 2 раза? Это не МАУ, это минимум Virgin Galactic со стюардессами-фотомоделями, лично отобранными Бренсоном.

Человек, которого зрители на космодроме выбрали командиром рокеты, надышался чистым кислородом и передает вам привет:
https://www.obozrevatel.com/politics/ze ... yi/amp.htm
Не знаю, к каким далеким мирам вы собрались лететь с таким командиром, но еще раз настоятельно рекомендую проверить работоспособность катапульты. В реальных боевых условиях - слить пару-тройку Круш на старте, пока не началось.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 14 лис, 2019 10:03, всього редагувалось 2 разів.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 09:57

  Оранжевый-хит сезона написав:вообще то это хороший толчёк всей экономике

про толчек уже было. боян-с..
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:01

  Serg-ik написав:Есди кто вчера не смотрел, 1+1 показали сюжет про застройку на Мечникова, воле Александровской больницы.
изюминки ЖК:
въезд через Александровскую больницу
в 18 века на месте стройки хоронили людей, умерших от чумы
Смотреть с 35:18
https://1plus1.video/ru/tsn-19-30?_ga=2.56171371.1175222857.1573642166-437305642.1573642166

Шо - знову ? Там вже ж раз закривали будівництво зразу над лікарнею біля Шовковичної . Там навіть пам"ятну якусь дошку поставили ... А це якусь іншу "дірочку" знайшли ?
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:05

airmax78

Остановка строек, падение спроса на первичке, рынок земли.... все один к одному, прямо парад планет, ждем только ипотеку под 12% и в космос

Еще баба Ванга давала пророчество: прийдет зеленый правитель, и запустит недвижимое к звездам. И возрадуются те, кто к этому готовился. Кто приютил людей неместных в своих жилищах за денежку малую, воздастся им за доброту их - ибо прокатятся они к звездам с ветерком.

Зображення
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:Макс, ну какой сухпаек при арендном доходе у Сержика в 1000$ в месяц при вложенных (виртуально) 50 куе?? И при повышении капитализации в 2 раза? Это не МАУ, это минимум Virgin Galactic со стюардессами-фотомоделями, лично отобранными Бренсоном.

На 1000$ в месяц Серж может обедать в лучших ресторанах (бизнес-ланч в Гудмане=12$, и можно не давать на чай гардеробщику), заинтересовать лучших мальвин из циркового училища напротив Гудмана (а там гимнастки ого-го) и еще кучу вещей, все благодаря вовремя сделанной покупке... Серж, вы же втихаря купили эти однухи в 2015-16, ведь правда, Серж?...
Можно подробнее про гимнасток? Спасибо.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

УНУ ты еще в ОП оранжа работаешь?
kivin
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:Макс, ну какой сухпаек при арендном доходе у Сержика в 1000$ в месяц при вложенных (виртуально) 50 куе?? И при повышении капитализации в 2 раза? Это не МАУ, это минимум Virgin Galactic со стюардессами-фотомоделями, лично отобранными Бренсоном.

На 1000$ в месяц Серж может обедать в лучших ресторанах (бизнес-ланч в Гудмане=12$, и можно не давать на чай гардеробщику), заинтересовать лучших мальвин из циркового училища напротив Гудмана (а там гимнастки ого-го) и еще кучу вещей, все благодаря вовремя сделанной покупке... Серж, вы же втихаря купили эти однухи в 2015-16, ведь правда, Серж?...

Сержик купив.
Віртуальний Сержик купить таку одну за 70 куе і в кредит. Перевірено 2006-2008 роками:-)



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