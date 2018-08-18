Додано: Чет 14 лис, 2019 10:21

investorkiev написав: А вы, Сержик, могли на свою катлету купить 2 (две!!) однушки в Патриотике, сейчас они бы имели капитализацию в 110-120куе и приносить арендой 1куе/месяц. 1 куе, каждый месяц, был бы не лишним, не правда ли? Плюс - удобное место в ракете, у иллюминатора, пока ожидаем взлет, стюардеса разносит напитки и легкие закуски. А вы, Сержик, могли на свою катлету купить 2 (две!!) однушки в Патриотике, сейчас они бы имели капитализацию в 110-120куе и приносить арендой 1куе/месяц. 1 куе, каждый месяц, был бы не лишним, не правда ли? Плюс - удобное место в ракете, у иллюминатора, пока ожидаем взлет, стюардеса разносит напитки и легкие закуски.

Про Патриотику не помню. Помню про Круши по 17-18 тыс у.е. в виде котлована и трёшки там же в районе 34 куе. По таким же цена помню котлован в Эврике. Причин, по которым не покупал там однухи, несколько:1. Мне нужна трёха для себя, а не однуха для спекуляций2. Можно вложится на 17 тыс, а через месяц-три подворачивается вариант с трёхой, а я -без денег.3. Стрёмно было в разгар войнушки тратить деньги, когда в любой день застройщик может сказать "упс, война, не получилось"Ни капли не жалею о несделанном.Кстати,для того, чтобы на Патриотике получать 12500 грн за однуху, наверное надо было как минимум 10 000 у.е вложить в ремонт.