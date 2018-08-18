Уну перекупил КГС с велкам бонусом в виде однухи в Медовом.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 10:15
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Середина листопаду.
Цікаво послухати власників доларових матраців які орендують, за відсотки по доларових депо, розкішні квартири.
Як воно там при курсі 24,3?
Всім процвітання!
Востаннє редагувалось Первый в Чет 14 лис, 2019 10:22, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:21
Читал. Не думал, что это про нас. А ведь рокета, как космический объект, по закону относится к недвижимому имуществу. Совпадение? Не думаю.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 14 лис, 2019 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Про Патриотику не помню. Помню про Круши по 17-18 тыс у.е. в виде котлована и трёшки там же в районе 34 куе. По таким же цена помню котлован в Эврике. Причин, по которым не покупал там однухи, несколько:
1. Мне нужна трёха для себя, а не однуха для спекуляций
2. Можно вложится на 17 тыс, а через месяц-три подворачивается вариант с трёхой, а я -без денег.
3. Стрёмно было в разгар войнушки тратить деньги, когда в любой день застройщик может сказать "упс, война, не получилось"
Ни капли не жалею о несделанном.
Кстати,для того, чтобы на Патриотике получать 12500 грн за однуху, наверное надо было как минимум 10 000 у.е вложить в ремонт.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:25
четно, херлово. сильно угнетает когда проезжаюсь по арендаторам и собираю баксы.
думаю поднять на 20% аренду в связи с снижением курса бакса
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