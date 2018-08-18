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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2320232123222323

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:15

  kivin написав:УНУ ты еще в ОП оранжа работаешь?

Уну перекупил КГС с велкам бонусом в виде однухи в Медовом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Середина листопаду.
Цікаво послухати власників доларових матраців які орендують, за відсотки по доларових депо, розкішні квартири.
Як воно там при курсі 24,3?


Всім процвітання!
Востаннє редагувалось Первый в Чет 14 лис, 2019 10:22, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:21

  investorkiev написав:airmax78

Остановка строек, падение спроса на первичке, рынок земли.... все один к одному, прямо парад планет, ждем только ипотеку под 12% и в космос

Еще баба Ванга давала пророчество: прийдет зеленый правитель, и запустит недвижимое к звездам. И возрадуются те, кто к этому готовился. Кто приютил людей неместных в своих жилищах за денежку малую, воздастся им за доброту их - ибо прокатятся они к звездам с ветерком.

Зображення

Читал. Не думал, что это про нас. А ведь рокета, как космический объект, по закону относится к недвижимому имуществу. Совпадение? Не думаю.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 14 лис, 2019 10:21, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:А вы, Сержик, могли на свою катлету купить 2 (две!!) однушки в Патриотике, сейчас они бы имели капитализацию в 110-120куе и приносить арендой 1куе/месяц. 1 куе, каждый месяц, был бы не лишним, не правда ли? Плюс - удобное место в ракете, у иллюминатора, пока ожидаем взлет, стюардеса разносит напитки и легкие закуски.
Про Патриотику не помню. Помню про Круши по 17-18 тыс у.е. в виде котлована и трёшки там же в районе 34 куе. По таким же цена помню котлован в Эврике. Причин, по которым не покупал там однухи, несколько:
1. Мне нужна трёха для себя, а не однуха для спекуляций
2. Можно вложится на 17 тыс, а через месяц-три подворачивается вариант с трёхой, а я -без денег.
3. Стрёмно было в разгар войнушки тратить деньги, когда в любой день застройщик может сказать "упс, война, не получилось"

Ни капли не жалею о несделанном.
Кстати,для того, чтобы на Патриотике получать 12500 грн за однуху, наверное надо было как минимум 10 000 у.е вложить в ремонт.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:25

  Первый написав:Середина листопаду.
Цікаво послухати власників доларових матраців які орендують, за відсотки по доларових депо, розкішні квартири.
Як воно там при курсі 24,3?


Всім процвітання!


четно, херлово. сильно угнетает когда проезжаюсь по арендаторам и собираю баксы.
думаю поднять на 20% аренду в связи с снижением курса бакса
kivin
 
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