Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Шо - знову ? Там вже ж раз закривали будівництво зразу над лікарнею біля Шовковичної . Там навіть пам"ятну якусь дошку поставили ... А це якусь іншу "дірочку" знайшли ?
Там место очень сложное, если там что то строить, то прежде нужно позаботиться о развязке. Трэш потихоньку набирал оборотов. Началось с паруса, гулливер, гостишка, гулливер тц, спуск шелковичной, больница, огромный офисник дальше на мечникова в строящейся новой элитке. Короче, не знаю как будут разруливать, а скорее всего никак, как обычно махнут рукой.
Шо - знову ? Там вже ж раз закривали будівництво зразу над лікарнею біля Шовковичної . Там навіть пам"ятну якусь дошку поставили ... А це якусь іншу "дірочку" знайшли ?
Там место очень сложное, если там что то строить, то прежде нужно позаботиться о развязке. Трэш потихоньку набирал оборотов. Началось с паруса, гулливер, гостишка, гулливер тц, спуск шелковичной, больница, огромный офисник дальше на мечникова в строящейся новой элитке. Короче, не знаю как будут разруливать, а скорее всего никак, как обычно махнут рукой.
Да как обычно. 1. Обязательно столбики на тротуаре, что-бы никто не смог парковаться. 2.Побольше резинок на дорогу, что-бы скорость потока была 3-5 км/ч 3. Потом резинки заменяем на светофоры. 4. Под конец тендер на реконструкцию по 50 млн за 1 км улицы.