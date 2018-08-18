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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2319232023212322

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:27

  Первый написав:Середина листопаду.
Цікаво послухати власників доларових матраців які орендують, за відсотки по доларових депо, розкішні квартири.
Як воно там при курсі 24,3?


Всім процвітання!

Дійсно, з котлетки в 50 куе, деполюдина отримує від надійного банку (Ощад, Приват) біля 80-90 доларів чистими в місяць. Це оренда койко-місця в хрущику на борщагівці.
BIGor
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1
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:В городе не проехать из-за отъезжающих в Польшу. При чем теперь не в часы пик и не только в центре, а уже и на дальних подступах в 11 утра


В центрі о 8.00 нікого.
Всі в Польщі.
Страшно.

Це кінець.....Зображення


Ми всі помремо
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:50

  investorkiev написав:Кстати, балкон на Майдане продолжает строиться, только теперь по ночам.
Власть пока не прошла тест, пора СНБО собирать.

Внимательно следим за этим важнейшим индикатором (балконом на Майдане)


Незаконна надбудова на Майдані: власник квартири відновить дах та зробить ремонт у будинку

Власник квартири на вулиці Софіївській, 1/2, який намагався звести надбудову, відновить конструкцію даху та здійснить ремонт у будинку, повідомляють у КМДА.

«Власник визнав, що створив дискомфорт для киян та Шевченківського району. І ми домовилися, що він не просто відновить покрівлю, а й відремонтує ліфти, зробить реконструкцію архітектурних елементів, наведе лад на внутрішній прибудинковій території будинку», – коментує радник мера Києва Максим Бахматов.

Зокрема, йдеться про відновлення даху приміщення, відновлення кладки стіни технічного поверху, гідротеплоізоляцію, ремонт під’їзду з внутрішньої сторони двору будинку, а також ремонт та утеплення покрівлі над приміщеннями першого та другого під’їздів.

https://www.the-village.com.ua/village/ ... 3c7LGukEq0

зы: натаха, прекрати упарываться и снимись наконец с ручника
таких не берут в космонавты :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Підкину темку для загального осуду.

Пам'ятаю потоки тексту хто може орендувати по 600 грн за квадрат. Якою наркотою необхідно торгувати.

Жк нью йорк. Оренда овер 1 кгрн за квадрат.

Молоко від фермера.... квадратів візуально більше 50.


Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:00

  Первый написав:Підкину темку для загального осуду.

Пам'ятаю потоки тексту хто може орендувати по 600 грн за квадрат. Якою наркотою необхідно торгувати.

Жк нью йорк. Оренда овер 1 кгрн за квадрат.

Молоко від фермера.... квадратів візуально більше 50.


Всім процвітання!


40-50$ для фасадных нежилых на первой линии антоновича и б васильковской - норм
причем не только в новостроях
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:01

  Первый написав:Підкину темку для загального осуду.

Пам'ятаю потоки тексту хто може орендувати по 600 грн за квадрат. Якою наркотою необхідно торгувати.

Жк нью йорк. Оренда овер 1 кгрн за квадрат.

Молоко від фермера.... квадратів візуально більше 50.


Всім процвітання!

Может это ТО молоко от бешеной коровки?
Те дилеры и по сотке за метр уплОтят :mrgreen:
барабашов
 
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