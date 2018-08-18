Дійсно, з котлетки в 50 куе, деполюдина отримує від надійного банку (Ощад, Приват) біля 80-90 доларів чистими в місяць. Це оренда койко-місця в хрущику на борщагівці.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 11:27
Дійсно, з котлетки в 50 куе, деполюдина отримує від надійного банку (Ощад, Приват) біля 80-90 доларів чистими в місяць. Це оренда койко-місця в хрущику на борщагівці.
Додано: Чет 14 лис, 2019 11:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В центрі о 8.00 нікого.
Всі в Польщі.
Страшно.
Це кінець.....
Ми всі помремо
Всім процвітання!
Додано: Чет 14 лис, 2019 11:50
Незаконна надбудова на Майдані: власник квартири відновить дах та зробить ремонт у будинку
Власник квартири на вулиці Софіївській, 1/2, який намагався звести надбудову, відновить конструкцію даху та здійснить ремонт у будинку, повідомляють у КМДА.
«Власник визнав, що створив дискомфорт для киян та Шевченківського району. І ми домовилися, що він не просто відновить покрівлю, а й відремонтує ліфти, зробить реконструкцію архітектурних елементів, наведе лад на внутрішній прибудинковій території будинку», – коментує радник мера Києва Максим Бахматов.
Зокрема, йдеться про відновлення даху приміщення, відновлення кладки стіни технічного поверху, гідротеплоізоляцію, ремонт під’їзду з внутрішньої сторони двору будинку, а також ремонт та утеплення покрівлі над приміщеннями першого та другого під’їздів.
зы: натаха, прекрати упарываться и снимись наконец с ручника
таких не берут в космонавты
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 14 лис, 2019 11:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Підкину темку для загального осуду.
Пам'ятаю потоки тексту хто може орендувати по 600 грн за квадрат. Якою наркотою необхідно торгувати.
Жк нью йорк. Оренда овер 1 кгрн за квадрат.
Молоко від фермера.... квадратів візуально більше 50.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Чет 14 лис, 2019 12:00
40-50$ для фасадных нежилых на первой линии антоновича и б васильковской - норм
причем не только в новостроях
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 14 лис, 2019 12:01
Может это ТО молоко от бешеной коровки?
Те дилеры и по сотке за метр уплОтят
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