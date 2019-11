Додано: Чет 14 лис, 2019 11:50

investorkiev написав: Кстати, балкон на Майдане продолжает строиться, только теперь по ночам.

Власть пока не прошла тест, пора СНБО собирать.



Незаконна надбудова на Майдані: власник квартири відновить дах та зробить ремонт у будинку



Власник квартири на вулиці Софіївській, 1/2, який намагався звести надбудову, відновить конструкцію даху та здійснить ремонт у будинку, повідомляють у КМДА.



«Власник визнав, що створив дискомфорт для киян та Шевченківського району. І ми домовилися, що він не просто відновить покрівлю, а й відремонтує ліфти, зробить реконструкцію архітектурних елементів, наведе лад на внутрішній прибудинковій території будинку», – коментує радник мера Києва Максим Бахматов.



Зокрема, йдеться про відновлення даху приміщення, відновлення кладки стіни технічного поверху, гідротеплоізоляцію, ремонт під’їзду з внутрішньої сторони двору будинку, а також ремонт та утеплення покрівлі над приміщеннями першого та другого під’їздів.



https://www.the-village.com.ua/village/ ... 3c7LGukEq0



зы: натаха, прекрати упарываться и снимись наконец с ручника

