Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Кстати, балкон на Майдане продолжает строиться, только теперь по ночам. Власть пока не прошла тест, пора СНБО собирать.
Внимательно следим за этим важнейшим индикатором (балконом на Майдане)
Незаконна надбудова на Майдані: власник квартири відновить дах та зробить ремонт у будинку
Власник квартири на вулиці Софіївській, 1/2, який намагався звести надбудову, відновить конструкцію даху та здійснить ремонт у будинку, повідомляють у КМДА.
«Власник визнав, що створив дискомфорт для киян та Шевченківського району. І ми домовилися, що він не просто відновить покрівлю, а й відремонтує ліфти, зробить реконструкцію архітектурних елементів, наведе лад на внутрішній прибудинковій території будинку», – коментує радник мера Києва Максим Бахматов.
Зокрема, йдеться про відновлення даху приміщення, відновлення кладки стіни технічного поверху, гідротеплоізоляцію, ремонт під’їзду з внутрішньої сторони двору будинку, а також ремонт та утеплення покрівлі над приміщеннями першого та другого під’їздів.
investorkiev написав:Кстати, балкон на Майдане продолжает строиться, только теперь по ночам. Власть пока не прошла тест, пора СНБО собирать.
Внимательно следим за этим важнейшим индикатором (балконом на Майдане)
Незаконна надбудова на Майдані: власник квартири відновить дах та зробить ремонт у будинку
Власник квартири на вулиці Софіївській, 1/2, який намагався звести надбудову, відновить конструкцію даху та здійснить ремонт у будинку, повідомляють у КМДА.
«Власник визнав, що створив дискомфорт для киян та Шевченківського району. І ми домовилися, що він не просто відновить покрівлю, а й відремонтує ліфти, зробить реконструкцію архітектурних елементів, наведе лад на внутрішній прибудинковій території будинку», – коментує радник мера Києва Максим Бахматов.
Зокрема, йдеться про відновлення даху приміщення, відновлення кладки стіни технічного поверху, гідротеплоізоляцію, ремонт під’їзду з внутрішньої сторони двору будинку, а також ремонт та утеплення покрівлі над приміщеннями першого та другого під’їздів.
зы: натаха, прекрати упарываться и снимись наконец с ручника таких не берут в космонавты
Если честно, верится с трудом, что он все это сделает без достройки своей мансарды. Как-то очень много расходов и никакого выхлопа. И большая часть расходов похожа на задабривание жильцов дома. Чего ему, вдруг, их задабривать, если ему его мансарду снесли?
airmax78 написав:Если честно, верится с трудом, что он все это сделает без достройки своей мансарды. Как-то очень много расходов и никакого выхлопа. И большая часть расходов похожа на задабривание жильцов дома. Чего ему, вдруг, их задабривать, если ему его мансарду снесли?
будем канешна посмотреть, но не думаю шо бахматов стал бы так подставляться с такими заявлениями - тема резонансная в любом случае трындеть о том шо #ничегонеделаецца не стоит
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.