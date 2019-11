Додано: Чет 14 лис, 2019 12:37





В ночь на четверг, 14 ноября, в Киеве жгли магазины. Как выяснили журналисты «Фразы», на Петропавловской Борщаговке на улице Амвросия Бучмы была совершена целая серия поджогов.



Как передает «Информатор», тут сгорел BoxPark.



Нападавших было три человека.



Сообщается, что целью неизвестных стала сеть магазинов «Молоко от фермера»: тут сожгли три точки торговли. Отмечается, что магазины поливали керосином.



Пламя быстро перебросилось на другие ларьки – всего сгорело около десяти магазинов других владельцев.



Примечательно, что магазин фермерской сети также сожгли в другой локации Киева – на улице Елены Телиги.



опа-па, заносим эту сеть в черный список нежелательных арендаторов, хотя, повторюсь, с сетями вообще предпочитаю не связываться

