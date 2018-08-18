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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:28

  Первый написав:Підкину темку для загального осуду.

Пам'ятаю потоки тексту хто може орендувати по 600 грн за квадрат. Якою наркотою необхідно торгувати.

Жк нью йорк. Оренда овер 1 кгрн за квадрат.

Молоко від фермера.... квадратів візуально більше 50.


Всім процвітання!


ну там войти в франзизу надо 200к доляров
какой оборот должен быть что б отбить бабки и выйти в + я не знаю....
но сами продавцы франшизы уверяют что 1.5 года
kivin
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:29

  Первый написав:Середина листопаду.
Цікаво послухати власників доларових матраців які орендують, за відсотки по доларових депо, розкішні квартири.
Як воно там при курсі 24,3?


Всім процвітання!

К чему вы это пишете? Последний коммент про то что за доллардепо выголнее арендовать был 3 года назад
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:33

  investorkiev написав:Кстати, балкон на Майдане продолжает строиться, только теперь по ночам.
Власть пока не прошла тест, пора СНБО собирать.

Внимательно следим за этим важнейшим индикатором (балконом на Майдане)

Ти бігаєш вночі дивитись на ту будову?
не боїшся, що бандерівці зловлять?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:37

кстати из сегодняшних новостей:

В ночь на четверг, 14 ноября, в Киеве жгли магазины. Как выяснили журналисты «Фразы», на Петропавловской Борщаговке на улице Амвросия Бучмы была совершена целая серия поджогов.

Как передает «Информатор», тут сгорел BoxPark.

Нападавших было три человека.

Сообщается, что целью неизвестных стала сеть магазинов «Молоко от фермера»: тут сожгли три точки торговли. Отмечается, что магазины поливали керосином.

Пламя быстро перебросилось на другие ларьки – всего сгорело около десяти магазинов других владельцев.

Примечательно, что магазин фермерской сети также сожгли в другой локации Киева – на улице Елены Телиги.

https://fraza.ua/video/284486-nochju-v- ... d9rqaCaPOo

опа-па, заносим эту сеть в черный список нежелательных арендаторов, хотя, повторюсь, с сетями вообще предпочитаю не связываться
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:41

  Чукча2 написав:Кстати, раз уж наши ЗЕ начали смотреть в стороны северного соседа, там тоже падение под 30%...тенденция, однако

Спрос на вторичном рынке жилья Москвы сократился за год на 30%
https://www.vestifinance.ru/articles/128142

Так в Киеве ж цены растут на недвигу, нет?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:43

  Andrew_ написав:
  Чукча2 написав:Кстати, раз уж наши ЗЕ начали смотреть в стороны северного соседа, там тоже падение под 30%...тенденция, однако

Спрос на вторичном рынке жилья Москвы сократился за год на 30%
https://www.vestifinance.ru/articles/128142

Так в Киеве ж цены растут на недвигу, нет?

в центре все продано
kivin
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Andrew_ написав:
  Чукча2 написав:Кстати, раз уж наши ЗЕ начали смотреть в стороны северного соседа, там тоже падение под 30%...тенденция, однако

Спрос на вторичном рынке жилья Москвы сократился за год на 30%
https://www.vestifinance.ru/articles/128142

Так в Киеве ж цены растут на недвигу, нет?
Нет.
Забивають вікна дошками.
Люди всі виїхали в польщу. Я ж фотку з центру викладав. НІКОГО.

Ось фотка Варшавського. 7 черга. Здача 4 квартал 2019 року.
Жодне вікно не світиться. Грязь. Пакети.... Це кінець:-(
Зображення


Всім капець
Востаннє редагувалось Первый в Чет 14 лис, 2019 12:49, всього редагувалось 2 разів.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

обратите внимание, домик рванут на 1.8% за неделю ....это ТАДАМ!!!! 93.6% годовых!
kivin
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Ось фотка Варшавського. 7 черга. Здача 4 квартал 2019 року.
Жодне вікно не світиться. Це кінець:-(

и жодный кондиционер не висить.
фсе пропало. закинчились грошы
kivin
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

доречи, в какой краини живуть таки мажори що палять свитло днём?
kivin
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