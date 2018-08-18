ну там войти в франзизу надо 200к доляров
какой оборот должен быть что б отбить бабки и выйти в + я не знаю....
но сами продавцы франшизы уверяют что 1.5 года
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лис, 2019 12:28
ну там войти в франзизу надо 200к доляров
какой оборот должен быть что б отбить бабки и выйти в + я не знаю....
но сами продавцы франшизы уверяют что 1.5 года
Додано: Чет 14 лис, 2019 12:29
Додано: Чет 14 лис, 2019 12:33
Ти бігаєш вночі дивитись на ту будову?
не боїшся, що бандерівці зловлять?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 14 лис, 2019 12:37
кстати из сегодняшних новостей:
В ночь на четверг, 14 ноября, в Киеве жгли магазины. Как выяснили журналисты «Фразы», на Петропавловской Борщаговке на улице Амвросия Бучмы была совершена целая серия поджогов.
Как передает «Информатор», тут сгорел BoxPark.
Нападавших было три человека.
Сообщается, что целью неизвестных стала сеть магазинов «Молоко от фермера»: тут сожгли три точки торговли. Отмечается, что магазины поливали керосином.
Пламя быстро перебросилось на другие ларьки – всего сгорело около десяти магазинов других владельцев.
Примечательно, что магазин фермерской сети также сожгли в другой локации Киева – на улице Елены Телиги.
опа-па, заносим эту сеть в черный список нежелательных арендаторов, хотя, повторюсь, с сетями вообще предпочитаю не связываться
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 14 лис, 2019 12:41
Так в Киеве ж цены растут на недвигу, нет?
Додано: Чет 14 лис, 2019 12:43
в центре все продано
Додано: Чет 14 лис, 2019 12:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нет.
Забивають вікна дошками.
Люди всі виїхали в польщу. Я ж фотку з центру викладав. НІКОГО.
Ось фотка Варшавського. 7 черга. Здача 4 квартал 2019 року.
Жодне вікно не світиться. Грязь. Пакети.... Це кінець:-(
Всім капець
Востаннє редагувалось Первый в Чет 14 лис, 2019 12:49, всього редагувалось 2 разів.
Всім процвітання!
Додано: Чет 14 лис, 2019 12:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
обратите внимание, домик рванут на 1.8% за неделю ....это ТАДАМ!!!! 93.6% годовых!
Додано: Чет 14 лис, 2019 12:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 14 лис, 2019 12:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
доречи, в какой краини живуть таки мажори що палять свитло днём?
|