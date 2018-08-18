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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:52

  kivin написав:доречи, в какой краини живуть таки мажори що палять свитло днём?

Киев конечно же
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:53

  Andrew_ написав:
  kivin написав:доречи, в какой краини живуть таки мажори що палять свитло днём?

Киев конечно же

батага столиця
kivin
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kivin написав:доречи, в какой краини живуть таки мажори що палять свитло днём?
У нас таких не має, тому що всі в Польщі.

Чітко видно, що все покинуто. Будівництва стоять. З статичного фото видно що кран НЕ РУХАЄТЬСЯ Без людей київ:-(
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:59

  Первый написав:
Andrew_ написав:
  Чукча2 написав:Кстати, раз уж наши ЗЕ начали смотреть в стороны северного соседа, там тоже падение под 30%...тенденция, однако

Спрос на вторичном рынке жилья Москвы сократился за год на 30%
https://www.vestifinance.ru/articles/128142

Так в Киеве ж цены растут на недвигу, нет?
Нет.
Забивають вікна дошками.
Люди всі виїхали в польщу. Я ж фотку з центру викладав. НІКОГО.

Ось фотка Варшавського. 7 черга. Здача 4 квартал 2019 року.
Жодне вікно не світиться. Грязь. Пакети.... Це кінець:-(
Зображення


Всім капець



Как пиарили этот варшавский, а балконы уже застеклило, и еще в разных стилях. Детская площадка у аркады куплена
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

судя по этой картинке мы рост еще даже не начали
http://piccy.info/view3/13499181/edc13afce4b3fa77bf309fb16653968c/http://i.piccy.info/a3c/2019-11-14-10-57/i9-13499181/500x323-r
kivin
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:землю будут скупать крупные капиталисты - наши и забугорные, олигархи, агробароны, инвестфонды


я вот себя не отношу к упомянутым категориям, но скорее всего вместо 2-х квартир (которые я не купил на дне 2017) я буду купить сх в 2020, т/к есть информация что за 5 лет условные 30га как раз эти две квартиры и обеспечат, и это в период 2008-2012 было, плюс на текущие расходы еще останется. Естественно, при условии что есть силы это тянуть и есть желание, а это вам не пай в аренду сдать...
вот только из того что я слышал, никто особо не горит продавать за 2к$, а вот по 4к$ - это уже другой вопрос
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:14

  investorkiev написав:airmax78

Остановка строек, падение спроса на первичке, рынок земли.... все один к одному, прямо парад планет, ждем только ипотеку под 12% и в космос

Еще баба Ванга давала пророчество: прийдет зеленый правитель, и запустит недвижимое к звездам. И возрадуются те, кто к этому готовился. Кто приютил людей неместных в своих жилищах за денежку малую, воздастся им за доброту их - ибо прокатятся они к звездам с ветерком.


Какой там ветер? Пространство безвоздушное :)
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:20

  Vadim V написав:Какой там ветер? Пространство безвоздушное :)


ветер там между ушей
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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