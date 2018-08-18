Додано: Чет 14 лис, 2019 13:01

investorkiev написав: землю будут скупать крупные капиталисты - наши и забугорные, олигархи, агробароны, инвестфонды землю будут скупать крупные капиталисты - наши и забугорные, олигархи, агробароны, инвестфонды

я вот себя не отношу к упомянутым категориям, но скорее всего вместо 2-х квартир (которые я не купил на дне 2017) я буду купить сх в 2020, т/к есть информация что за 5 лет условные 30га как раз эти две квартиры и обеспечат, и это в период 2008-2012 было, плюс на текущие расходы еще останется. Естественно, при условии что есть силы это тянуть и есть желание, а это вам не пай в аренду сдать...вот только из того что я слышал, никто особо не горит продавать за 2к$, а вот по 4к$ - это уже другой вопрос