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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:20

  kivin написав:судя по этой картинке мы рост еще даже не начали
http://piccy.info/view3/13499181/edc13afce4b3fa77bf309fb16653968c/http://i.piccy.info/a3c/2019-11-14-10-57/i9-13499181/500x323-r

Для нас главное, чтобы рокета КРЖН не стартовала как первая рокета в этом видео:
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:26

  airmax78 написав:
  Kostia написав:Как пиарили этот варшавский, а балконы уже застеклило, и еще в разных стилях. Детская площадка у аркады куплена

Костя, как остановить этот беспредел в новостроях? Как навсегда отбить у вильнолюдей желание стеклить все, до чего дотягиваются руки? Насколько я понимаю, в экономе вопрос вызывает ситуация не "почему остеклил?" а "почему до сих пор не остеклил? дурак шоле?".

Обычно считают что если не остеклил значит денег нет. А вот как с этим бороться не понимаю, пока на законодательном уровне это не будет запрещено не вижу вариантов(
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:53

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Как пиарили этот варшавский, а балконы уже застеклило, и еще в разных стилях. Детская площадка у аркады куплена

Костя, как остановить этот беспредел в новостроях? Как навсегда отбить у вильнолюдей желание стеклить все, до чего дотягиваются руки? Насколько я понимаю, в экономе вопрос вызывает ситуация не "почему остеклил?" а "почему до сих пор не остеклил? дурак шоле?".

Обычно считают что если не остеклил значит денег нет. А вот как с этим бороться не понимаю, пока на законодательном уровне это не будет запрещено не вижу вариантов(

Ха - так варіант засклив-незасклив ще не найгірший . Наприклад - все засклив забудовник , а дехто вирішив собі покращити - зробити скло в підлогі , або виніс см 40 ...
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:58

  Puente написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Костя, как остановить этот беспредел в новостроях? Как навсегда отбить у вильнолюдей желание стеклить все, до чего дотягиваются руки? Насколько я понимаю, в экономе вопрос вызывает ситуация не "почему остеклил?" а "почему до сих пор не остеклил? дурак шоле?".

Обычно считают что если не остеклил значит денег нет. А вот как с этим бороться не понимаю, пока на законодательном уровне это не будет запрещено не вижу вариантов(

Ха - так варіант засклив-незасклив ще не найгірший . Наприклад - все засклив забудовник , а дехто вирішив собі покращити - зробити скло в підлогі , або виніс см 40 ...

Это не лучше и не хуже(
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:59

  airmax78 написав:
  Kostia написав:Как пиарили этот варшавский, а балконы уже застеклило, и еще в разных стилях. Детская площадка у аркады куплена

Костя, как остановить этот беспредел в новостроях? Как навсегда отбить у вильнолюдей желание стеклить все, до чего дотягиваются руки? Насколько я понимаю, в экономе вопрос вызывает ситуация не "почему остеклил?" а "почему до сих пор не остеклил? дурак шоле?".


Запускати рокети по заскленим балконам????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 15:04

  zzzzzz написав:[

Да как обычно.
1. Обязательно столбики на тротуаре, что-бы никто не смог парковаться.
2..

Очень жаль, что крепкие хозяйственники не додумались взять это ноу хау. Это реально работает. На площадь у метро площа толстого любо дорого смотреть. Отлично разъедигяет улицу сугубо для двух машин, чтоб паркующийся дурачёк понимал, что просто перекроет движение. Короче, оранжевые столбики это как скотч, вроде такая простая приблуда, а работает.
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