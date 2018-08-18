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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лис, 2019 14:20
Для нас главное, чтобы рокета КРЖН не стартовала как первая рокета в этом видео:
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airmax78
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Додано: Чет 14 лис, 2019 14:26
airmax78 написав: Kostia написав:
Как пиарили этот варшавский, а балконы уже застеклило, и еще в разных стилях. Детская площадка у аркады куплена
Костя, как остановить этот беспредел в новостроях? Как навсегда отбить у вильнолюдей желание стеклить все, до чего дотягиваются руки? Насколько я понимаю, в экономе вопрос вызывает ситуация не "почему остеклил?" а "почему до сих пор не остеклил? дурак шоле?".
Обычно считают что если не остеклил значит денег нет. А вот как с этим бороться не понимаю, пока на законодательном уровне это не будет запрещено не вижу вариантов(
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Kostia
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Додано: Чет 14 лис, 2019 14:53
Kostia написав: airmax78 написав: Kostia написав:
Как пиарили этот варшавский, а балконы уже застеклило, и еще в разных стилях. Детская площадка у аркады куплена
Костя, как остановить этот беспредел в новостроях? Как навсегда отбить у вильнолюдей желание стеклить все, до чего дотягиваются руки? Насколько я понимаю, в экономе вопрос вызывает ситуация не "почему остеклил?" а "почему до сих пор не остеклил? дурак шоле?".
Обычно считают что если не остеклил значит денег нет. А вот как с этим бороться не понимаю, пока на законодательном уровне это не будет запрещено не вижу вариантов(
Ха - так варіант засклив-незасклив ще не найгірший . Наприклад - все засклив забудовник , а дехто вирішив собі покращити - зробити скло в підлогі , або виніс см 40 ...
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Puente
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Додано: Чет 14 лис, 2019 14:58
Puente написав: Kostia написав: airmax78 написав:
Костя, как остановить этот беспредел в новостроях? Как навсегда отбить у вильнолюдей желание стеклить все, до чего дотягиваются руки? Насколько я понимаю, в экономе вопрос вызывает ситуация не "почему остеклил?" а "почему до сих пор не остеклил? дурак шоле?".
Обычно считают что если не остеклил значит денег нет. А вот как с этим бороться не понимаю, пока на законодательном уровне это не будет запрещено не вижу вариантов(
Ха - так варіант засклив-незасклив ще не найгірший . Наприклад - все засклив забудовник , а дехто вирішив собі покращити - зробити скло в підлогі , або виніс см 40 ...
Это не лучше и не хуже(
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Kostia
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Додано: Чет 14 лис, 2019 14:59
airmax78 написав: Kostia написав:
Как пиарили этот варшавский, а балконы уже застеклило, и еще в разных стилях. Детская площадка у аркады куплена
Костя, как остановить этот беспредел в новостроях? Как навсегда отбить у вильнолюдей желание стеклить все, до чего дотягиваются руки? Насколько я понимаю, в экономе вопрос вызывает ситуация не "почему остеклил?" а "почему до сих пор не остеклил? дурак шоле?".
Запускати рокети по заскленим балконам????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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