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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:20

  kivin написав:судя по этой картинке мы рост еще даже не начали
http://piccy.info/view3/13499181/edc13afce4b3fa77bf309fb16653968c/http://i.piccy.info/a3c/2019-11-14-10-57/i9-13499181/500x323-r

Для нас главное, чтобы рокета КРЖН не стартовала как первая рокета в этом видео:
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:26

  airmax78 написав:
  Kostia написав:Как пиарили этот варшавский, а балконы уже застеклило, и еще в разных стилях. Детская площадка у аркады куплена

Костя, как остановить этот беспредел в новостроях? Как навсегда отбить у вильнолюдей желание стеклить все, до чего дотягиваются руки? Насколько я понимаю, в экономе вопрос вызывает ситуация не "почему остеклил?" а "почему до сих пор не остеклил? дурак шоле?".

Обычно считают что если не остеклил значит денег нет. А вот как с этим бороться не понимаю, пока на законодательном уровне это не будет запрещено не вижу вариантов(
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:53

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Как пиарили этот варшавский, а балконы уже застеклило, и еще в разных стилях. Детская площадка у аркады куплена

Костя, как остановить этот беспредел в новостроях? Как навсегда отбить у вильнолюдей желание стеклить все, до чего дотягиваются руки? Насколько я понимаю, в экономе вопрос вызывает ситуация не "почему остеклил?" а "почему до сих пор не остеклил? дурак шоле?".

Обычно считают что если не остеклил значит денег нет. А вот как с этим бороться не понимаю, пока на законодательном уровне это не будет запрещено не вижу вариантов(

Ха - так варіант засклив-незасклив ще не найгірший . Наприклад - все засклив забудовник , а дехто вирішив собі покращити - зробити скло в підлогі , або виніс см 40 ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:58

  Puente написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Костя, как остановить этот беспредел в новостроях? Как навсегда отбить у вильнолюдей желание стеклить все, до чего дотягиваются руки? Насколько я понимаю, в экономе вопрос вызывает ситуация не "почему остеклил?" а "почему до сих пор не остеклил? дурак шоле?".

Обычно считают что если не остеклил значит денег нет. А вот как с этим бороться не понимаю, пока на законодательном уровне это не будет запрещено не вижу вариантов(

Ха - так варіант засклив-незасклив ще не найгірший . Наприклад - все засклив забудовник , а дехто вирішив собі покращити - зробити скло в підлогі , або виніс см 40 ...

Это не лучше и не хуже(
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:59

  airmax78 написав:
  Kostia написав:Как пиарили этот варшавский, а балконы уже застеклило, и еще в разных стилях. Детская площадка у аркады куплена

Костя, как остановить этот беспредел в новостроях? Как навсегда отбить у вильнолюдей желание стеклить все, до чего дотягиваются руки? Насколько я понимаю, в экономе вопрос вызывает ситуация не "почему остеклил?" а "почему до сих пор не остеклил? дурак шоле?".


Запускати рокети по заскленим балконам????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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