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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лис, 2019 14:59
airmax78 написав: Kostia написав:
Как пиарили этот варшавский, а балконы уже застеклило, и еще в разных стилях. Детская площадка у аркады куплена
Костя, как остановить этот беспредел в новостроях? Как навсегда отбить у вильнолюдей желание стеклить все, до чего дотягиваются руки? Насколько я понимаю, в экономе вопрос вызывает ситуация не "почему остеклил?" а "почему до сих пор не остеклил? дурак шоле?".
Запускати рокети по заскленим балконам????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 14 лис, 2019 15:04
zzzzzz написав:
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Да как обычно.
1. Обязательно столбики на тротуаре, что-бы никто не смог парковаться.
2..
Очень жаль, что крепкие хозяйственники не додумались взять это ноу хау. Это реально работает. На площадь у метро площа толстого любо дорого смотреть. Отлично разъедигяет улицу сугубо для двух машин, чтоб паркующийся дурачёк понимал, что просто перекроет движение. Короче, оранжевые столбики это как скотч, вроде такая простая приблуда, а работает.
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hume
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Додано: Чет 14 лис, 2019 15:10
Первый написав:
Жк нью йорк. Оренда овер 1 кгрн за квадрат.
Молоко від фермера.... квадратів візуально більше 50.
Всім процвітання!
недавно открілся ? интересно, сколько протянет
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Клаус
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Додано: Чет 14 лис, 2019 15:14
kivin написав:
доречи, в какой краини живуть таки мажори що палять свитло днём?
солнечный свет не поступает
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Клаус
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Додано: Чет 14 лис, 2019 15:21
Клаус написав: Первый написав:
Жк нью йорк. Оренда овер 1 кгрн за квадрат.
Молоко від фермера.... квадратів візуально більше 50.
Всім процвітання!
недавно открілся ? интересно, сколько протянет
В 300 метрах на фасаді великої васильківської вже більше 2 років.
Відкрили на місці лохотрона.
А так да, теж надіюсь шо загнеться.
і бо нечего молоко в тридорога продавати, і лендлордів кормити.
Ми всі помремо
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Чет 14 лис, 2019 15:22
Первый написав:
Середина листопаду.
Цікаво послухати власників доларових матраців які орендують, за відсотки по доларових депо, розкішні квартири.
Як воно там при курсі 24,3?
Всім процвітання!
Когда меняется тренд, важно быть в первых рядах, а не глотать пыль в хвосте. С середины 15-ого первые листья с долларового дерева начали опадать - люди начали выходить из берлоги и инвестировать. Курс стабилизировался, конфликт заморозился. Триггером того, что кризис заканчивается, было падение ставок по долларовым депо до уровня 13-ого года. Настало время котлованов, курсовых качелей, гривнедепо.
Те, кто до сих пор сидит в долларе, жестоко пострадали. Особенно в последние полгода. Полная аналогия с кризисом 98-ого, когда люди, чувствовавшие себя олигархами со своей пачкой, через несколько лет решили, что пришло время куда-то ее пристроить, и обнаружили, что все ракеты улетели.
В память врезался пример, когда люди не смогли поверить в реальность происходящего. Обесценивание их котлеты так на них повлияло, что они решили, что мир сошел с ума и скоро все вернется к норме (в их понимании), что этот безумный рост временный. Они продали свою личную квартиру в две тысячи четвертом, добавили к котлетке и стали ждать возвращения цен пятилетней давности. Что с ними произошло дальше не знаю.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 15:23
Первый написав:
Клаус написав:недавно открілся ? интересно, сколько протянет
В 300 метрах на фасаді великої васильківської вже більше 2 років.
Відкрили на місці лохотрона.
А так да, теж надіюсь шо загнеться.
Всім процвітання!
ох, Первый
Ребята, ну а кто покупает в этой сети ? Я - нет
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Клаус
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Додано: Чет 14 лис, 2019 15:26
Клаус написав: Первый написав:
Клаус написав:недавно открілся ? интересно, сколько протянет
В 300 метрах на фасаді великої васильківської вже більше 2 років.
Відкрили на місці лохотрона.
А так да, теж надіюсь шо загнеться.
Всім процвітання!
ох, Первый
Ребята, ну а кто покупает в этой сети ? Я - нет
Я люблю эту сеть. Там сырники вкусные и капучино. И цены, кстати, не так чтобы очень высокие (но и не дешево, конечно).
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Додано: Чет 14 лис, 2019 15:30
Клаус написав: Первый написав:
Клаус написав:недавно открілся ? интересно, сколько протянет
В 300 метрах на фасаді великої васильківської вже більше 2 років.
Відкрили на місці лохотрона.
А так да, теж надіюсь шо загнеться.
Всім процвітання!
ох, Первый
Ребята, ну а кто покупает в этой сети ? Я - нет
На олімпійській? Ввечері черги. Беруть по 200 грам молока і 50-100 грам творогу.
Блін. Шо Я фантазую.
Жодного разу нікого там не бачив. В центрі ваще нікого не має. Всі в Польщі.
Ось доказ.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Додано: Чет 14 лис, 2019 15:32
hume написав: zzzzzz написав:
[
Да как обычно.
1. Обязательно столбики на тротуаре, что-бы никто не смог парковаться.
2..
Очень жаль, что крепкие хозяйственники не додумались взять это ноу хау. Это реально работает. На площадь у метро площа толстого любо дорого смотреть. Отлично разъедигяет улицу сугубо для двух машин, чтоб паркующийся дурачёк понимал, что просто перекроет движение. Короче, оранжевые столбики это как скотч, вроде такая простая приблуда, а работает.
Да, на Шота Руставелли тоже сработало.
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