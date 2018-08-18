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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 15:41

  airmax78 написав:Да, на Шота Руставелли тоже сработало.


внизапно, да?
а припоминаете, сколько местными ведущими экспертами было вылито говна и сарказма когда они там только появились?
я вот помню отлично
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 15:51

Новости по Аркаде. С учетом того, что замечены продажи квартир в банке, что люди потянулись платить рассрочку, растормозился рынок переуступок, прогноз положительный. Все станет ясно после последнего суда 20-ого.
https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/42795/
Слід окремо зазначити, що під час коригування проекту замовник пішов на зустріч громадськості й прийняв радикальне рішення – взагалі не забудовувати мікрорайон 2а. На його території, буде облаштовано додаткову паркову зону. Таким чином до передбачених згідно діючих норм скверів, 17,8 га рекреаційно-паркової зони у прибережній смузі додається ще 22,3 га паркової зони!
Щодо соціальних об’єктів, то проектом ж/м «ПАТРІОТИКА НА ОЗЕРАХ» передбачено, що окрім житла (25 житлових будинків), тут буде побудовано 5 дитячих садків на 460 місць, 2 загальноосвітніх навчальних заклади (школи на 1 800 учнів). Окрім цього заплановано спорудити один заклад охорони здоров’я (центр первинної медико-санітарної допомоги на 400 відвідувань за зміну), підприємства і установи обслуговування, торгівлі, культури, спорту та відпочинку.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Підкину темку для загального осуду.

Пам'ятаю потоки тексту хто може орендувати по 600 грн за квадрат. Якою наркотою необхідно торгувати.

Жк нью йорк. Оренда овер 1 кгрн за квадрат.

Молоко від фермера.... квадратів візуально більше 50.


Всім процвітання!
До речі сам думав - чи то в них якісь особливі умови, чи як молочна лавка стільки наторговує... Хоча, на Васильківський ще більший магазин.

Мабуть, зубажіння
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Клаус написав:
  Первый написав:Жк нью йорк. Оренда овер 1 кгрн за квадрат.
Молоко від фермера.... квадратів візуально більше 50.
Всім процвітання!

недавно открілся ? интересно, сколько протянет
Уже полгода как
Faceless
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