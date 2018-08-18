Додано: Чет 14 лис, 2019 16:53

kingkongovets

ну да

в середине августа 2008 заявили, что через месяц будет не 700, а 900.

Искал, еле нашёл за 600 на Нивках. И как раз в это время банк навернулся и понеслось. За ноябрь платил 50% в баксах, 50% в гривне, с декабря-гривна.

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s