вы о чем вообще? о своих арендодателях?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лис, 2019 16:46
вы о чем вообще? о своих арендодателях?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 14 лис, 2019 16:53
kingkongovets
ну да
в середине августа 2008 заявили, что через месяц будет не 700, а 900.
Искал, еле нашёл за 600 на Нивках. И как раз в это время банк навернулся и понеслось. За ноябрь платил 50% в баксах, 50% в гривне, с декабря-гривна.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 14 лис, 2019 16:54
Они заняли нишу между заводами и бабушками с рынка. Задумка насадить потребителю стереотип, что фермерский продукт качественней заводского и безопасней с обычного рынка. Это новый тип производителя, которому можно доверять во всем. Мол сами производим молоко , сами и делаем продукты. Большой кредит доверия покупателя пока даёт хорошие продажи,что позволяет содержать магазины и платить высокую аренду в проходных местах. Но низкое качество сделает свое дело, и точки что так быстро открылись, также быстро закроются. НАБЛЮДАЕМ
Додано: Чет 14 лис, 2019 16:58
давно говорю шо аренду надо выставлять исключительно в гривне
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 14 лис, 2019 16:59
UA Не знаю что их сподвигло сделать магазин на Телиги, да еще и колбасу там продавать по цене дорогой колбасы в Мега-маркете. Контингент не на те цены
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 14 лис, 2019 17:13
Какую страховку? Кому?
Додано: Чет 14 лис, 2019 17:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Они заняли нишу между заводами и бабушками с рынка. Задумка насадить потребителю стереотип, что фермерский продукт качественней заводского и безопасней с обычного рынка. Это новый тип производителя, которому можно доверять во всем. Мол сами производим молоко , сами и делаем продукты. Большой кредит доверия покупателя пока даёт хорошие продажи,что позволяет содержать магазины и платить высокую аренду в проходных местах. Но низкое качество сделает свое дело, и точки что так быстро открылись, также быстро закроются. НАБЛЮДАЕМ
Я привів як приклад хто орендує па 1000+за квадрат.
І кожна форумна копійчужка в пориві вирішила, що все таки необхідно накинути омна на вентилятор і почала доказувати що ця мережа омно, і їй скоро капець.
Сумно плять, що нас коробить від успіху іншого, замість щирої радості.
Що ж Ми плять за люди....
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Чет 14 лис, 2019 17:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я всегда очень скептично отношусь к сайтам отзывов, в первую очередь потому, что они априори необъективны. По сайтам отзывов всегда будет создаваться впечатление, будто все просто ужасно - ибо мотивация найти такой сайт и написать отзыв есть только в двух случаях - если человек действительно получил некачественный продукт/услугу и возмущен, и если конкурент поливает дерьмом конкурента. Совершенно очевидно, что тем, кого товар/услуга устраивает, не будет этим заниматься, за редким исключением, а соответственно выборка нерепрезентативна. Та же ситуация и с сайтами с отзывами про работодателей, впрочем.
Доверять или нет - дело субъективное, но продукция у них действительно вкусная, свежая, и при этом недорогая (если сравнивать с сегментом "эко/органик" в супермаркетах). Сколько заходил - там всегда предостаточно посетителей, сеть развивается не первый год. Из многих знакомых, кто там покупает - не жаловался никто (если не считать, что некоторые начали вес набирать на их десертах). Их молоко - действительно достаточно жирное, и быстро скисает (как и положено молоку).
Впрочем, это оффтоп, потому предлагаю тут тему не развивать
Додано: Чет 14 лис, 2019 17:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хорошее молоко быстро не скисает. Неделю может простоять в холодильнике. И даже если появится запах скисшего, то не скипится
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 14 лис, 2019 17:31
Тю, а в чем удивление? Например, в ТЦ Квадрат аренда торговой площади - 2500 грн. за метр. Это только аренда. Там сверху еще идут компенсация коммунальных, услуги по уборке и т.п.
|