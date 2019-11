Додано: Чет 14 лис, 2019 16:46

Serg-ik написав: kingkongovets написав: персонажи со слабыми сфинктерами сливали баксы по 4,6

что было дальше надеюсь помнят все персонажи со слабыми сфинктерами сливали баксы по 4,6что было дальше надеюсь помнят все

Персонажи с крепкими .... повышали аренду в августе на 200 баксов, типа" бакс подешевел, а осенью всегда дорожает".

Но потом пришёл октябрь.... Персонажи с крепкими .... повышали аренду в августе на 200 баксов, типа" бакс подешевел, а осенью всегда дорожает".Но потом пришёл октябрь....



вы о чем вообще? о своих арендодателях? вы о чем вообще? о своих арендодателях?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.