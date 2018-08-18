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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2325232623272328>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:46

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:персонажи со слабыми сфинктерами сливали баксы по 4,6
что было дальше надеюсь помнят все

Персонажи с крепкими .... повышали аренду в августе на 200 баксов, типа" бакс подешевел, а осенью всегда дорожает".
Но потом пришёл октябрь....


вы о чем вообще? о своих арендодателях?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:53

kingkongovets
ну да
в середине августа 2008 заявили, что через месяц будет не 700, а 900.
Искал, еле нашёл за 600 на Нивках. И как раз в это время банк навернулся и понеслось. За ноябрь платил 50% в баксах, 50% в гривне, с декабря-гривна.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:54

  Faceless написав:
Клаус написав:
  Первый написав:Жк нью йорк. Оренда овер 1 кгрн за квадрат.
Молоко від фермера.... квадратів візуально більше 50.
Всім процвітання!

недавно открілся ? интересно, сколько протянет
Уже полгода как

Они заняли нишу между заводами и бабушками с рынка. Задумка насадить потребителю стереотип, что фермерский продукт качественней заводского и безопасней с обычного рынка. Это новый тип производителя, которому можно доверять во всем. Мол сами производим молоко , сами и делаем продукты. Большой кредит доверия покупателя пока даёт хорошие продажи,что позволяет содержать магазины и платить высокую аренду в проходных местах. Но низкое качество сделает свое дело, и точки что так быстро открылись, также быстро закроются. НАБЛЮДАЕМ
https://www.otzyvua.net/moloko-ot-ferme ... id-fermera
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:58

  Serg-ik написав:kingkongovets
ну да
в середине августа 2008 заявили, что через месяц будет не 700, а 900.
Искал, еле нашёл за 600 на Нивках. И как раз в это время банк навернулся и понеслось. За ноябрь платил 50% в баксах, 50% в гривне, с декабря-гривна.


давно говорю шо аренду надо выставлять исключительно в гривне
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:59

UA Не знаю что их сподвигло сделать магазин на Телиги, да еще и колбасу там продавать по цене дорогой колбасы в Мега-маркете. Контингент не на те цены
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:13

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:
Первый написав:Жк нью йорк. Оренда овер 1 кгрн за квадрат.
Молоко від фермера.... квадратів візуально більше 50.
До речі сам думав - чи то в них якісь особливі умови, чи як молочна лавка стільки наторговує... Хоча, на Васильківський ще більший магазин.
Мабуть, зубажіння

Хороший вариант получить страховку и выскочить из убыточного бизнеса

Какую страховку? Кому?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Faceless написав:
Клаус написав:[quote="4794254:Первый"]
Жк нью йорк. Оренда овер 1 кгрн за квадрат.
Молоко від фермера.... квадратів візуально більше 50.
Всім процвітання!

недавно открілся ? интересно, сколько протянет
Уже полгода как

Они заняли нишу между заводами и бабушками с рынка. Задумка насадить потребителю стереотип, что фермерский продукт качественней заводского и безопасней с обычного рынка. Это новый тип производителя, которому можно доверять во всем. Мол сами производим молоко , сами и делаем продукты. Большой кредит доверия покупателя пока даёт хорошие продажи,что позволяет содержать магазины и платить высокую аренду в проходных местах. Но низкое качество сделает свое дело, и точки что так быстро открылись, также быстро закроются. НАБЛЮДАЕМ
https://www.otzyvua.net/moloko-ot-ferme ... id-fermera[/quote]Читаю гілку і згадав термін копійчужки..
Я привів як приклад хто орендує па 1000+за квадрат.

І кожна форумна копійчужка в пориві вирішила, що все таки необхідно накинути омна на вентилятор і почала доказувати що ця мережа омно, і їй скоро капець.

Сумно плять, що нас коробить від успіху іншого, замість щирої радості.

Що ж Ми плять за люди....


Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Они заняли нишу между заводами и бабушками с рынка. Задумка насадить потребителю стереотип, что фермерский продукт качественней заводского и безопасней с обычного рынка. Это новый тип производителя, которому можно доверять во всем. Мол сами производим молоко , сами и делаем продукты. Большой кредит доверия покупателя пока даёт хорошие продажи,что позволяет содержать магазины и платить высокую аренду в проходных местах. Но низкое качество сделает свое дело, и точки что так быстро открылись, также быстро закроются. НАБЛЮДАЕМ

Я всегда очень скептично отношусь к сайтам отзывов, в первую очередь потому, что они априори необъективны. По сайтам отзывов всегда будет создаваться впечатление, будто все просто ужасно - ибо мотивация найти такой сайт и написать отзыв есть только в двух случаях - если человек действительно получил некачественный продукт/услугу и возмущен, и если конкурент поливает дерьмом конкурента. Совершенно очевидно, что тем, кого товар/услуга устраивает, не будет этим заниматься, за редким исключением, а соответственно выборка нерепрезентативна. Та же ситуация и с сайтами с отзывами про работодателей, впрочем.
Доверять или нет - дело субъективное, но продукция у них действительно вкусная, свежая, и при этом недорогая (если сравнивать с сегментом "эко/органик" в супермаркетах). Сколько заходил - там всегда предостаточно посетителей, сеть развивается не первый год. Из многих знакомых, кто там покупает - не жаловался никто (если не считать, что некоторые начали вес набирать на их десертах). Их молоко - действительно достаточно жирное, и быстро скисает (как и положено молоку).
Впрочем, это оффтоп, потому предлагаю тут тему не развивать
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Их молоко - действительно достаточно жирное, и быстро скисает (как и положено молоку).

Хорошее молоко быстро не скисает. Неделю может простоять в холодильнике. И даже если появится запах скисшего, то не скипится
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:31

  Faceless написав:
Первый написав:Підкину темку для загального осуду.

Пам'ятаю потоки тексту хто може орендувати по 600 грн за квадрат. Якою наркотою необхідно торгувати.

Жк нью йорк. Оренда овер 1 кгрн за квадрат.

Молоко від фермера.... квадратів візуально більше 50.


Всім процвітання!
До речі сам думав - чи то в них якісь особливі умови, чи як молочна лавка стільки наторговує... Хоча, на Васильківський ще більший магазин.

Мабуть, зубажіння

Тю, а в чем удивление? Например, в ТЦ Квадрат аренда торговой площади - 2500 грн. за метр. Это только аренда. Там сверху еще идут компенсация коммунальных, услуги по уборке и т.п.
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