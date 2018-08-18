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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2325232623272328

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:31

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Их молоко - действительно достаточно жирное, и быстро скисает (как и положено молоку).

Хорошее молоко быстро не скисает. Неделю может простоять в холодильнике. И даже если появится запах скисшего, то не скипится

Только после кипячения может простоять, а так - довольно быстро. Да и нашли к чему придираться
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:31

  kingkongovets написав:
  Vlad442 написав:Те, кто до сих пор сидит в долларе, жестоко пострадали. Особенно в последние полгода. Полная аналогия с кризисом 98-ого, когда люди, чувствовавшие себя олигархами со своей пачкой, через несколько лет решили, что пришло время куда-то ее пристроить, и обнаружили, что все ракеты улетели.


лично я вижу гораздо больше аналогий с весной 2008го, когда под юлькины сладкие речи о том шо гривна сильно недооценена персонажи со слабыми сфинктерами сливали баксы по 4,6
что было дальше надеюсь помнят все
так шо я пожалуй еще "жестоко пострадаю" и поскупаюсь по такому сладенькому курсу, люблю знаете ли "чувствовать себя олигархом со своей пачкой"

Когда ожидаете рост курса?
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:35

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Их молоко - действительно достаточно жирное, и быстро скисает (как и положено молоку).

Хорошее молоко быстро не скисает. Неделю может простоять в холодильнике. И даже если появится запах скисшего, то не скипится

Свіже, після корови, молоко без антибіотиків - скисає в холодильнику за одну-дві доби. Ніяк не більше.

Якісне пастеризоване молоко - скисає за 2-3 доби.
Якщо молоко стоїть довше - значить, містить антибіотики, гідрокарбонат натрію, аміак чи іншу поіпень.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:57

  Первый написав:Що ж Ми плять за люди....

Барыги? :mrgreen:
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Качественно и недорого самом центре быть не может.
Бывают конечно исключения типа Житнего рынка.
(Там коммунальное предприятие с низкой ставкой аренды)
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:57

  Первый написав:Сумно плять, що нас коробить від успіху іншого, замість щирої радості.
Що ж Ми плять за люди....

нормальные люди.
квартирный вопрос только испортил (с).

зы. что касается успеха другого.
одно дело общаться с реальным успешным человеком, - здесь и помолчать в разговоре полезно.
другое дело с дешевым форумным балаболом, который всегда покупает на лоях, продаёт на хаях, из валютных в гривневые, +100% годовых, и всегда постфактум.
радуйтесь дальше.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:58

  Первый написав:Жк нью йорк. Оренда овер 1 кгрн за квадрат.
Молоко від фермера.... квадратів візуально більше 50.
Всім процвітання!

Да ладно, в центре 3 млн. города дорогая аренда? Рилли?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 18:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Свіже, після корови, молоко без антибіотиків - скисає в холодильнику за одну-дві доби. Ніяк не більше.


смените корову и холодильник.

Сейчас, если молоко выдоили, то тут же, на ферме и охлаждают до температуры 2-4 °C. Это температура при которой бактерии перестают размножаться, а их жизнедеятельность резко угнетается. Молоко при такой температуре можно хранить очень долго,

http://agriculture.by/blog/pochemu-molo ... pro-moloko

сразу в банку процеживаю парное молоко. Поверьте и проверьте – в холодильнике молоко не пропадает 7-10 дней.


Подробнее: http://veterinarian.hozvo.ru/moe_moloko ... elyu-82902
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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