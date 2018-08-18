Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Те, кто до сих пор сидит в долларе, жестоко пострадали. Особенно в последние полгода. Полная аналогия с кризисом 98-ого, когда люди, чувствовавшие себя олигархами со своей пачкой, через несколько лет решили, что пришло время куда-то ее пристроить, и обнаружили, что все ракеты улетели.
лично я вижу гораздо больше аналогий с весной 2008го, когда под юлькины сладкие речи о том шо гривна сильно недооценена персонажи со слабыми сфинктерами сливали баксы по 4,6 что было дальше надеюсь помнят все так шо я пожалуй еще "жестоко пострадаю" и поскупаюсь по такому сладенькому курсу, люблю знаете ли "чувствовать себя олигархом со своей пачкой"
Первый написав:Сумно плять, що нас коробить від успіху іншого, замість щирої радості. Що ж Ми плять за люди....
нормальные люди. квартирный вопрос только испортил (с).
зы. что касается успеха другого. одно дело общаться с реальным успешным человеком, - здесь и помолчать в разговоре полезно. другое дело с дешевым форумным балаболом, который всегда покупает на лоях, продаёт на хаях, из валютных в гривневые, +100% годовых, и всегда постфактум. радуйтесь дальше.
Frant написав:Свіже, після корови, молоко без антибіотиків - скисає в холодильнику за одну-дві доби. Ніяк не більше.
смените корову и холодильник.
Сейчас, если молоко выдоили, то тут же, на ферме и охлаждают до температуры 2-4 °C. Это температура при которой бактерии перестают размножаться, а их жизнедеятельность резко угнетается. Молоко при такой температуре можно хранить очень долго,