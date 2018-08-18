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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2325232623272328

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:31

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Их молоко - действительно достаточно жирное, и быстро скисает (как и положено молоку).

Хорошее молоко быстро не скисает. Неделю может простоять в холодильнике. И даже если появится запах скисшего, то не скипится

Только после кипячения может простоять, а так - довольно быстро. Да и нашли к чему придираться
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:31

  kingkongovets написав:
  Vlad442 написав:Те, кто до сих пор сидит в долларе, жестоко пострадали. Особенно в последние полгода. Полная аналогия с кризисом 98-ого, когда люди, чувствовавшие себя олигархами со своей пачкой, через несколько лет решили, что пришло время куда-то ее пристроить, и обнаружили, что все ракеты улетели.


лично я вижу гораздо больше аналогий с весной 2008го, когда под юлькины сладкие речи о том шо гривна сильно недооценена персонажи со слабыми сфинктерами сливали баксы по 4,6
что было дальше надеюсь помнят все
так шо я пожалуй еще "жестоко пострадаю" и поскупаюсь по такому сладенькому курсу, люблю знаете ли "чувствовать себя олигархом со своей пачкой"

Когда ожидаете рост курса?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:35

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Их молоко - действительно достаточно жирное, и быстро скисает (как и положено молоку).

Хорошее молоко быстро не скисает. Неделю может простоять в холодильнике. И даже если появится запах скисшего, то не скипится

Свіже, після корови, молоко без антибіотиків - скисає в холодильнику за одну-дві доби. Ніяк не більше.

Якісне пастеризоване молоко - скисає за 2-3 доби.
Якщо молоко стоїть довше - значить, містить антибіотики, гідрокарбонат натрію, аміак чи іншу поіпень.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:57

  Первый написав:Що ж Ми плять за люди....

Барыги? :mrgreen:
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Качественно и недорого самом центре быть не может.
Бывают конечно исключения типа Житнего рынка.
(Там коммунальное предприятие с низкой ставкой аренды)
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:58

  Первый написав:Жк нью йорк. Оренда овер 1 кгрн за квадрат.
Молоко від фермера.... квадратів візуально більше 50.
Всім процвітання!

Да ладно, в центре 3 млн. города дорогая аренда? Рилли?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 18:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Свіже, після корови, молоко без антибіотиків - скисає в холодильнику за одну-дві доби. Ніяк не більше.


смените корову и холодильник.

Сейчас, если молоко выдоили, то тут же, на ферме и охлаждают до температуры 2-4 °C. Это температура при которой бактерии перестают размножаться, а их жизнедеятельность резко угнетается. Молоко при такой температуре можно хранить очень долго,

http://agriculture.by/blog/pochemu-molo ... pro-moloko

сразу в банку процеживаю парное молоко. Поверьте и проверьте – в холодильнике молоко не пропадает 7-10 дней.


Подробнее: http://veterinarian.hozvo.ru/moe_moloko ... elyu-82902
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 18:15

Serg-ik я рад, что вы специалист еще и в фермерстве, но факты есть факты.
И оффтоп есть оффтоп.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 19:09

  Kostia написав:
  kingkongovets написав:
  Vlad442 написав:Те, кто до сих пор сидит в долларе, жестоко пострадали. Особенно в последние полгода. Полная аналогия с кризисом 98-ого, когда люди, чувствовавшие себя олигархами со своей пачкой, через несколько лет решили, что пришло время куда-то ее пристроить, и обнаружили, что все ракеты улетели.


лично я вижу гораздо больше аналогий с весной 2008го, когда под юлькины сладкие речи о том шо гривна сильно недооценена персонажи со слабыми сфинктерами сливали баксы по 4,6
что было дальше надеюсь помнят все
так шо я пожалуй еще "жестоко пострадаю" и поскупаюсь по такому сладенькому курсу, люблю знаете ли "чувствовать себя олигархом со своей пачкой"

Когда ожидаете рост курса?


А никто не знает когда шуранет. Может через месяц, может через год, может через 2 года.
Если что я про внешку. Рынки реально перегреты, центробанки заливают деньгами экономику. 11 лет не было кризиса, и так не может долго продолжатся.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 19:15

из рубрики "очередная рейдерская атака политических трупов":

Київрада розірвала договір оренди з забудовником Кловського схилу
Забудовник планував звести на Кловському схилі 35-поверховий будинок.

Депутати Київради розірвали договір оренди ділянки площею 0,22 гектара на вулиці Мечникова, 7-Б у Печерському районі, де компанія «Будінформ» планувала звести 35-поверховий офісно-житловий будинок. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

За словами авторів рішення, договір оренди вже не діє з третього серпня цього року. Натомість є рішення ДАБі про припинення робіт.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що муніципалітет отримав скандальне будівництво у «спадок» від попередників, які «бездумно і за великі гроші роздавали землю столиці».
Компанія «Будінформ» отримала ділянку біля метро «Кловська» в оренду у 2003 році, рішення підписав тодішній мер Олександр Омельченко. Засновник компанії – чинний депутат Вктор Бондар, який свого часу входив до франкції Партії регіонів і, зокрема, 2014 року голосував за «диктаторські закони», які, як вважається, призвели до насильницької фази Майдану.

Торік забудовник обніс схил парканом і вирубав дерева. Роботи проводив під приводом ремонту дощової каналізації. При цьому будівельна техніка їздила через алею Олександрівської лікарні, оскільки це був єдиний шлях до будівництва. Пізніше з’ясувалося, що тут почнуть багатоповерхове будівництво попри аварійність Кловського схилу.

Днями, 9-11 листопада, територією Олександрівської лікарні їздила будівельна техніка. Місцеві жителі викликали поліцію, й патрульні виписали штраф водієві бетонозмішувача. Зараз будівництво охороняють «молодики спортивної зовнішності», повідомляє Чесно.
https://hmarochos.kiev.ua/2019/11/14/ky ... syqs5CE_2A
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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  Kostia написав:Когда ожидаете рост курса?


такие вопросы надо задавать уне в районе полуночи
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kingkongovets
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