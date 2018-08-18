Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Те, кто до сих пор сидит в долларе, жестоко пострадали. Особенно в последние полгода. Полная аналогия с кризисом 98-ого, когда люди, чувствовавшие себя олигархами со своей пачкой, через несколько лет решили, что пришло время куда-то ее пристроить, и обнаружили, что все ракеты улетели.
лично я вижу гораздо больше аналогий с весной 2008го, когда под юлькины сладкие речи о том шо гривна сильно недооценена персонажи со слабыми сфинктерами сливали баксы по 4,6 что было дальше надеюсь помнят все так шо я пожалуй еще "жестоко пострадаю" и поскупаюсь по такому сладенькому курсу, люблю знаете ли "чувствовать себя олигархом со своей пачкой"
Frant написав:Свіже, після корови, молоко без антибіотиків - скисає в холодильнику за одну-дві доби. Ніяк не більше.
смените корову и холодильник.
Сейчас, если молоко выдоили, то тут же, на ферме и охлаждают до температуры 2-4 °C. Это температура при которой бактерии перестают размножаться, а их жизнедеятельность резко угнетается. Молоко при такой температуре можно хранить очень долго,
Vlad442 написав:Те, кто до сих пор сидит в долларе, жестоко пострадали. Особенно в последние полгода. Полная аналогия с кризисом 98-ого, когда люди, чувствовавшие себя олигархами со своей пачкой, через несколько лет решили, что пришло время куда-то ее пристроить, и обнаружили, что все ракеты улетели.
лично я вижу гораздо больше аналогий с весной 2008го, когда под юлькины сладкие речи о том шо гривна сильно недооценена персонажи со слабыми сфинктерами сливали баксы по 4,6 что было дальше надеюсь помнят все так шо я пожалуй еще "жестоко пострадаю" и поскупаюсь по такому сладенькому курсу, люблю знаете ли "чувствовать себя олигархом со своей пачкой"
Когда ожидаете рост курса?
А никто не знает когда шуранет. Может через месяц, может через год, может через 2 года. Если что я про внешку. Рынки реально перегреты, центробанки заливают деньгами экономику. 11 лет не было кризиса, и так не может долго продолжатся.
из рубрики "очередная рейдерская атака политических трупов":
Київрада розірвала договір оренди з забудовником Кловського схилу Забудовник планував звести на Кловському схилі 35-поверховий будинок.
Депутати Київради розірвали договір оренди ділянки площею 0,22 гектара на вулиці Мечникова, 7-Б у Печерському районі, де компанія «Будінформ» планувала звести 35-поверховий офісно-житловий будинок. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
За словами авторів рішення, договір оренди вже не діє з третього серпня цього року. Натомість є рішення ДАБі про припинення робіт.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що муніципалітет отримав скандальне будівництво у «спадок» від попередників, які «бездумно і за великі гроші роздавали землю столиці». Компанія «Будінформ» отримала ділянку біля метро «Кловська» в оренду у 2003 році, рішення підписав тодішній мер Олександр Омельченко. Засновник компанії – чинний депутат Вктор Бондар, який свого часу входив до франкції Партії регіонів і, зокрема, 2014 року голосував за «диктаторські закони», які, як вважається, призвели до насильницької фази Майдану.
Торік забудовник обніс схил парканом і вирубав дерева. Роботи проводив під приводом ремонту дощової каналізації. При цьому будівельна техніка їздила через алею Олександрівської лікарні, оскільки це був єдиний шлях до будівництва. Пізніше з’ясувалося, що тут почнуть багатоповерхове будівництво попри аварійність Кловського схилу.
Днями, 9-11 листопада, територією Олександрівської лікарні їздила будівельна техніка. Місцеві жителі викликали поліцію, й патрульні виписали штраф водієві бетонозмішувача. Зараз будівництво охороняють «молодики спортивної зовнішності», повідомляє Чесно. https://hmarochos.kiev.ua/2019/11/14/ky ... syqs5CE_2A
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.