Додано: Чет 14 лис, 2019 19:15





Київрада розірвала договір оренди з забудовником Кловського схилу

Забудовник планував звести на Кловському схилі 35-поверховий будинок.



Депутати Київради розірвали договір оренди ділянки площею 0,22 гектара на вулиці Мечникова, 7-Б у Печерському районі, де компанія «Будінформ» планувала звести 35-поверховий офісно-житловий будинок. Про це повідомляє пресслужба КМДА.



За словами авторів рішення, договір оренди вже не діє з третього серпня цього року. Натомість є рішення ДАБі про припинення робіт.



Мер Києва Віталій Кличко заявив, що муніципалітет отримав скандальне будівництво у «спадок» від попередників, які «бездумно і за великі гроші роздавали землю столиці».

Компанія «Будінформ» отримала ділянку біля метро «Кловська» в оренду у 2003 році, рішення підписав тодішній мер Олександр Омельченко. Засновник компанії – чинний депутат Вктор Бондар, який свого часу входив до франкції Партії регіонів і, зокрема, 2014 року голосував за «диктаторські закони», які, як вважається, призвели до насильницької фази Майдану.



Торік забудовник обніс схил парканом і вирубав дерева. Роботи проводив під приводом ремонту дощової каналізації. При цьому будівельна техніка їздила через алею Олександрівської лікарні, оскільки це був єдиний шлях до будівництва. Пізніше з’ясувалося, що тут почнуть багатоповерхове будівництво попри аварійність Кловського схилу.



Днями, 9-11 листопада, територією Олександрівської лікарні їздила будівельна техніка. Місцеві жителі викликали поліцію, й патрульні виписали штраф водієві бетонозмішувача. Зараз будівництво охороняють «молодики спортивної зовнішності», повідомляє Чесно.

https://hmarochos.kiev.ua/2019/11/14/ky ... syqs5CE_2A из рубрики "очередная рейдерская атака политических трупов":Київрада розірвала договір оренди з забудовником Кловського схилуЗабудовник планував звести на Кловському схилі 35-поверховий будинок.Депутати Київради розірвали договір оренди ділянки площею 0,22 гектара на вулиці Мечникова, 7-Б у Печерському районі, де компанія «Будінформ» планувала звести 35-поверховий офісно-житловий будинок. Про це повідомляє пресслужба КМДА.За словами авторів рішення, договір оренди вже не діє з третього серпня цього року. Натомість є рішення ДАБі про припинення робіт.Мер Києва Віталій Кличко заявив, що муніципалітет отримав скандальне будівництво у «спадок» від попередників, які «бездумно і за великі гроші роздавали землю столиці».Компанія «Будінформ» отримала ділянку біля метро «Кловська» в оренду у 2003 році, рішення підписав тодішній мер Олександр Омельченко. Засновник компанії – чинний депутат Вктор Бондар, який свого часу входив до франкції Партії регіонів і, зокрема, 2014 року голосував за «диктаторські закони», які, як вважається, призвели до насильницької фази Майдану.Торік забудовник обніс схил парканом і вирубав дерева. Роботи проводив під приводом ремонту дощової каналізації. При цьому будівельна техніка їздила через алею Олександрівської лікарні, оскільки це був єдиний шлях до будівництва. Пізніше з’ясувалося, що тут почнуть багатоповерхове будівництво попри аварійність Кловського схилу.Днями, 9-11 листопада, територією Олександрівської лікарні їздила будівельна техніка. Місцеві жителі викликали поліцію, й патрульні виписали штраф водієві бетонозмішувача. Зараз будівництво охороняють «молодики спортивної зовнішності», повідомляє Чесно.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.