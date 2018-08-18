Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Новости по Аркаде. С учетом того, что замечены продажи квартир в банке, что люди потянулись платить рассрочку, растормозился рынок переуступок, прогноз положительный. Все станет ясно после последнего суда 20-ого. https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/42795/
Слід окремо зазначити, що під час коригування проекту замовник пішов на зустріч громадськості й прийняв радикальне рішення – взагалі не забудовувати мікрорайон 2а. На його території, буде облаштовано додаткову паркову зону. Таким чином до передбачених згідно діючих норм скверів, 17,8 га рекреаційно-паркової зони у прибережній смузі додається ще 22,3 га паркової зони! Щодо соціальних об’єктів, то проектом ж/м «ПАТРІОТИКА НА ОЗЕРАХ» передбачено, що окрім житла (25 житлових будинків), тут буде побудовано 5 дитячих садків на 460 місць, 2 загальноосвітніх навчальних заклади (школи на 1 800 учнів). Окрім цього заплановано спорудити один заклад охорони здоров’я (центр первинної медико-санітарної допомоги на 400 відвідувань за зміну), підприємства і установи обслуговування, торгівлі, культури, спорту та відпочинку.