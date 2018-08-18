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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2327232823292330>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 20:08

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Их молоко - действительно достаточно жирное, и быстро скисает (как и положено молоку).

Хорошее молоко быстро не скисает. Неделю может простоять в холодильнике. И даже если появится запах скисшего, то не скипится

Только после кипячения может простоять, а так - довольно быстро. Да и нашли к чему придираться

"Впрочем, это оффтоп, потому предлагаю тут тему не развивать"(С)
:shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 20:12

  Vlad442 написав:Новости по Аркаде. С учетом того, что замечены продажи квартир в банке, что люди потянулись платить рассрочку, растормозился рынок переуступок, прогноз положительный. Все станет ясно после последнего суда 20-ого.
https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/42795/
Слід окремо зазначити, що під час коригування проекту замовник пішов на зустріч громадськості й прийняв радикальне рішення – взагалі не забудовувати мікрорайон 2а. На його території, буде облаштовано додаткову паркову зону. Таким чином до передбачених згідно діючих норм скверів, 17,8 га рекреаційно-паркової зони у прибережній смузі додається ще 22,3 га паркової зони!
Щодо соціальних об’єктів, то проектом ж/м «ПАТРІОТИКА НА ОЗЕРАХ» передбачено, що окрім житла (25 житлових будинків), тут буде побудовано 5 дитячих садків на 460 місць, 2 загальноосвітніх навчальних заклади (школи на 1 800 учнів). Окрім цього заплановано спорудити один заклад охорони здоров’я (центр первинної медико-санітарної допомоги на 400 відвідувань за зміну), підприємства і установи обслуговування, торгівлі, культури, спорту та відпочинку.

Аркада да'т скидку 10% на оставшиеся платежи
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 21:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

доллар опять подешевел
Оранжевый-хит сезона
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В Одессе серия обысков из-за строительства, связанного с влиятельным бизнесменом
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/14/7231992/
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 21:52

  Оранжевый-хит сезона написав:доллар опять подешевел
и шо?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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  asti написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:доллар опять подешевел
и шо?

Первичка в доллярах подорожала.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 21:54

  zzzzzz написав:В Одессе серия обысков из-за строительства, связанного с влиятельным бизнесменом
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/14/7231992/
Не поверите, я осенью 14-го года собирался брать там квартиру, но передумал! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 21:55

  airmax78 написав:
  asti написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:доллар опять подешевел
и шо?

Первичка в доллярах подорожала.


Ррррррррррррракета! Еще одна бочка топлива для старта!
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  airmax78 написав:
  asti написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:доллар опять подешевел
и шо?
Первичка в доллярах подорожала.
и шо?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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кто нибудь интересовался принятым бюджетом на 2020й, космонавты?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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