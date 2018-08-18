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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лис, 2019 22:35
kingkongovets написав:
кто нибудь интересовался принятым бюджетом на 2020й, космонавты?
Кто-нибудь интересовался.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 14 лис, 2019 22:37
zzzzzz написав: kingkongovets написав:
кто нибудь интересовался принятым бюджетом на 2020й, космонавты?
Кто-нибудь интересовался.
ты тоже в секте космонавтов?
ладно труженики ОП, оккупировавшие ветку вдоль и поперёк. работа у них такая.
сам-то что думаешь?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 14 лис, 2019 22:41
Yuri_T
Я в секте акционеров Укрнафты
О чем именно и что я думаю ?
Наверно ты недвигу имеешь ввиду ?
Посмотрим что зимой будет. Если курс не поднимется, первичка будет в печальке.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 14 лис, 2019 22:42
Оранжевый-хит сезона написав:
доллар опять подешевел
Скоро на улицах пачки франклинов будут поджигать и выбрасывать в урны как ненужные фантики?
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барабашов
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Додано: Чет 14 лис, 2019 22:46
zzzzzz написав: kingkongovets написав:
кто нибудь интересовался принятым бюджетом на 2020й, космонавты?
Кто-нибудь интересовался.
Валерьичу обломится нехило или все поплывут в хороших гробах по молочной речке с кисельными берегами?
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барабашов
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