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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2328232923302331>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:37

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:кто нибудь интересовался принятым бюджетом на 2020й, космонавты?

Кто-нибудь интересовался.

ты тоже в секте космонавтов?
ладно труженики ОП, оккупировавшие ветку вдоль и поперёк. работа у них такая.
сам-то что думаешь?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:41

Yuri_T
Я в секте акционеров Укрнафты :mrgreen:
О чем именно и что я думаю ?
Наверно ты недвигу имеешь ввиду ?

Посмотрим что зимой будет. Если курс не поднимется, первичка будет в печальке.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:42

  Оранжевый-хит сезона написав:доллар опять подешевел

Скоро на улицах пачки франклинов будут поджигать и выбрасывать в урны как ненужные фантики?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:46

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:кто нибудь интересовался принятым бюджетом на 2020й, космонавты?

Кто-нибудь интересовался.

Валерьичу обломится нехило или все поплывут в хороших гробах по молочной речке с кисельными берегами?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:48

барабашов
Если вы про уменьшении планов доходов от ренты на 20% то я не согласен.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:50

  zzzzzz написав:Наверно ты недвигу имеешь ввиду ?

таки да, это ветка о недвиге :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:58

Какая патриотика на озерах, люди, вы о чем? Киеврада же проголосовала сделать там парк, а строительство прекратить навсегда.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 14 лис, 2019 22:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:58

  барабашов написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:доллар опять подешевел

Скоро на улицах пачки франклинов будут поджигать и выбрасывать в урны как ненужные фантики?

мне пофиг я поменял все доллары па25 ещё и отдолжил доллар, теперь покупаю и отдаю, аренда в гривнах... так что типа в выиграше
машины в 2018 году брал в салоне доллар менял ещё по 28 теперь они в гривне остались в той же цене а в долларе дороже чем покупал год назад)
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Чет 14 лис, 2019 22:59, всього редагувалось 1 раз.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:58

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Наверно ты недвигу имеешь ввиду ?

таки да, это ветка о недвиге :mrgreen:


Когда зеленая эйфория закончится, вернемся в болото. А может уже зеленая эйфория закончилась.
Что точно могу сказать, что Гончарук имеет за плечами мощное строительное лобби, и стройки будут только увеличиваться, на доки будет всем плевать.( Законодательно будут упрощать процедуры)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:01

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Наверно ты недвигу имеешь ввиду ?

таки да, это ветка о недвиге :mrgreen:


Когда зеленая эйфория закончится, вернемся в болото. А может уже зеленая эйфория закончилась.
Что точно могу сказать, что Гончарук имеет за плечами мощное строительное лобби, и стройки будут только увеличиваться, на доки будет всем плевать.( Законодательно будут упрощать процедуры)

если зелёная эйфория продлится до следующей осени то я буду доволен
Оранжевый-хит сезона
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