ты тоже в секте космонавтов?
ладно труженики ОП, оккупировавшие ветку вдоль и поперёк. работа у них такая.
сам-то что думаешь?
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Додано: Чет 14 лис, 2019 22:37
ты тоже в секте космонавтов?
ладно труженики ОП, оккупировавшие ветку вдоль и поперёк. работа у них такая.
сам-то что думаешь?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 14 лис, 2019 22:41
Yuri_T
Я в секте акционеров Укрнафты
О чем именно и что я думаю ?
Наверно ты недвигу имеешь ввиду ?
Посмотрим что зимой будет. Если курс не поднимется, первичка будет в печальке.
Живите своим умом!
Додано: Чет 14 лис, 2019 22:42
Додано: Чет 14 лис, 2019 22:46
Додано: Чет 14 лис, 2019 22:48
барабашов
Если вы про уменьшении планов доходов от ренты на 20% то я не согласен.
Живите своим умом!
Додано: Чет 14 лис, 2019 22:50
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 14 лис, 2019 22:58
Какая патриотика на озерах, люди, вы о чем? Киеврада же проголосовала сделать там парк, а строительство прекратить навсегда.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 14 лис, 2019 22:59, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 14 лис, 2019 22:58
мне пофиг я поменял все доллары па25 ещё и отдолжил доллар, теперь покупаю и отдаю, аренда в гривнах... так что типа в выиграше
машины в 2018 году брал в салоне доллар менял ещё по 28 теперь они в гривне остались в той же цене а в долларе дороже чем покупал год назад)
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Чет 14 лис, 2019 22:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 лис, 2019 22:58
Когда зеленая эйфория закончится, вернемся в болото. А может уже зеленая эйфория закончилась.
Что точно могу сказать, что Гончарук имеет за плечами мощное строительное лобби, и стройки будут только увеличиваться, на доки будет всем плевать.( Законодательно будут упрощать процедуры)
Живите своим умом!
Додано: Чет 14 лис, 2019 23:01
если зелёная эйфория продлится до следующей осени то я буду доволен
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