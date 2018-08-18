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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лис, 2019 23:07
барабашов написав: Оранжевый-хит сезона написав:
доллар опять подешевел
Скоро на улицах пачки франклинов будут поджигать и выбрасывать в урны как ненужные фантики?
Готов принять на утилизацию в неограниченном количестве
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Додано: Чет 14 лис, 2019 23:11
zzzzzz написав: kingkongovets написав:
кто нибудь интересовался принятым бюджетом на 2020й, космонавты?
Кто-нибудь интересовался.
І що?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 14 лис, 2019 23:24
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Да все как обычно.
Миллиардов на 50 - 70 раздули.
Живите своим умом!
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