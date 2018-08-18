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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2329233023312332>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:11

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:кто нибудь интересовался принятым бюджетом на 2020й, космонавты?

Кто-нибудь интересовался.

І що?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:24

Frant
Да все как обычно.
Миллиардов на 50 - 70 раздули.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 07:11

  zzzzzz написав:Frant
Да все как обычно.
Миллиардов на 50 - 70 раздули.

Звісно, треба платити пенсії народу, зряплати чиновникам і депутатам, їхній охороні.

Провладним зебілам треба думати, де взяти коштів. Транзит газу - наполовину просяде. МВФ - грошей не дає зеКоманді. Перспективі невеселі, тому клоун бігає, як торчок від дози.

Ідилія з доларом по 24-25 може закінчитись в будь який момент.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 07:44

  Frant написав:
  zzzzzz написав:Frant
Да все как обычно.
Миллиардов на 50 - 70 раздули.

Звісно, треба платити пенсії народу, зряплати чиновникам і депутатам, їхній охороні.

Провладним зебілам треба думати, де взяти коштів. Транзит газу - наполовину просяде. МВФ - грошей не дає зеКоманді. Перспективі невеселі, тому клоун бігає, як торчок від дози.

Ідилія з доларом по 24-25 може закінчитись в будь який момент.

Доллар будет по 23.
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 07:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

После выборов зеленого правителя, экономика растет рекордными темпами, по 4%. В следущем году будет даже больше.
Как только зайдут деньги для покупки земли - то они покроют и дефицит бюджета, и еще останется.

Антонов продал первый самолет за 5 лет.

#туЗеМун
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:10

  investorkiev написав:После выборов зеленого правителя, экономика растет рекордными темпами, по 4%. В следущем году будет даже больше.
Как только зайдут деньги для покупки земли - то они покроют и дефицит бюджета, и еще останется.

Антонов продал первый самолет за 5 лет.

#туЗеМун

Перепрошую пані - а як в Україні з машинобудуванням? Продати 1 (один) літак - за 5 (п'ять) років - це круто!
Хоча би на 1% щорічно - зростає?
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 15 лис, 2019 08:14, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:11

  Andrew_ написав:
  Frant написав:
  zzzzzz написав:Frant
Да все как обычно.
Миллиардов на 50 - 70 раздули.

Звісно, треба платити пенсії народу, зряплати чиновникам і депутатам, їхній охороні.

Провладним зебілам треба думати, де взяти коштів. Транзит газу - наполовину просяде. МВФ - грошей не дає зеКоманді. Перспективі невеселі, тому клоун бігає, як торчок від дози.

Ідилія з доларом по 24-25 може закінчитись в будь який момент.

Доллар будет по 23.

Але недовго)))
Потім - зразу по 30???(((

"Вчора були великі раки, по 5. Сьогодні маленькі, але по 3"))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:32

  investorkiev написав:После выборов зеленого правителя, экономика растет рекордными темпами, по 4%. В следущем году будет даже больше.
Как только зайдут деньги для покупки земли - то они покроют и дефицит бюджета, и еще останется.

Антонов продал первый самолет за 5 лет.

#туЗеМун

Ещё 2% и перегоним темпы роста Китая ибо у него 5.8% на следующий год... :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:38

  Frant написав:
  investorkiev написав:После выборов зеленого правителя, экономика растет рекордными темпами, по 4%. В следущем году будет даже больше.
Как только зайдут деньги для покупки земли - то они покроют и дефицит бюджета, и еще останется.

Антонов продал первый самолет за 5 лет.

#туЗеМун

Перепрошую пані - а як в Україні з машинобудуванням? Продати 1 (один) літак - за 5 (п'ять) років - це круто!
Хоча би на 1% щорічно - зростає?


При шоколадном воре, за 5 лет ни одного самолета, а при Зе - уже один. Конечно система имеет временной лаг, нельзя на второй день после выборов продать самолет, если до этого 5 лет ничего не делалось.

Я вижу позитив. Очень ждем еще посадок прошлой власти, верю что после этого справедливость восторжествует, гастрики потянутся назад в страну, и будут арендовать/покупать что?... правильно, квартиры!

Пока вижу позитив. Земля, ипотека, остановка строек, укрепление курса - это все ступени реактивной ракеты. Которая унесет цены на КРЖН в космос. Франт со своим брюзжанием, к сожалению, тоже пассажир ракеты - не смотря на свою желчь, Франт по полной затарился хрущами, под завязку, на всю катлету.

Франт последовал совету Викапавл: покупай хрущи, когда на улицах льется кровь. Циничненько, Франт, но обьяснимо - жажда наживы победила.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:42

  Понаехал написав:
  investorkiev написав:После выборов зеленого правителя, экономика растет рекордными темпами, по 4%. В следущем году будет даже больше.
Как только зайдут деньги для покупки земли - то они покроют и дефицит бюджета, и еще останется.

Антонов продал первый самолет за 5 лет.

#туЗеМун

Ещё 2% и перегоним темпы роста Китая ибо у него 5.8% на следующий год... :)


Разная база сравнения - Кетай до этого рос 30 лет двузначными темпами, а мы только оттолккнулись от дна, нам даже до уровня 2013 года еще далеко! Не факт что мы его достигнем когда-нибудь.
Вдумайтесь: видимо что-бы выйти на показатели 2013 года, нужно будет... не знаю что нужно будет...
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