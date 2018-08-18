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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лис, 2019 23:11
zzzzzz написав: kingkongovets написав:
кто нибудь интересовался принятым бюджетом на 2020й, космонавты?
Кто-нибудь интересовался.
І що?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Чет 14 лис, 2019 23:24
Frant
Да все как обычно.
Миллиардов на 50 - 70 раздули.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 07:11
zzzzzz написав:Frant
Да все как обычно.
Миллиардов на 50 - 70 раздули.
Звісно, треба платити пенсії народу, зряплати чиновникам і депутатам, їхній охороні.
Провладним зебілам треба думати, де взяти коштів. Транзит газу - наполовину просяде. МВФ - грошей не дає зеКоманді. Перспективі невеселі, тому клоун бігає, як торчок від дози.
Ідилія з доларом по 24-25 може закінчитись в будь який момент.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 07:44
Frant написав: zzzzzz написав:Frant
Да все как обычно.
Миллиардов на 50 - 70 раздули.
Звісно, треба платити пенсії народу, зряплати чиновникам і депутатам, їхній охороні.
Провладним зебілам треба думати, де взяти коштів. Транзит газу - наполовину просяде. МВФ - грошей не дає зеКоманді. Перспективі невеселі, тому клоун бігає, як торчок від дози.
Ідилія з доларом по 24-25 може закінчитись в будь який момент.
Доллар будет по 23.
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Andrew_
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 07:52
После выборов зеленого правителя, экономика растет рекордными темпами, по 4%. В следущем году будет даже больше.
Как только зайдут деньги для покупки земли - то они покроют и дефицит бюджета, и еще останется.
Антонов продал первый самолет за 5 лет.
#туЗеМун
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investorkiev
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:10
investorkiev написав:
После выборов зеленого правителя, экономика растет рекордными темпами, по 4%. В следущем году будет даже больше.
Как только зайдут деньги для покупки земли - то они покроют и дефицит бюджета, и еще останется.
Антонов продал первый самолет за 5 лет.
#туЗеМун
Перепрошую пані - а як в Україні з машинобудуванням? Продати 1 (один) літак - за 5 (п'ять) років - це круто!
Хоча би на 1% щорічно - зростає?
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 15 лис, 2019 08:14, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:11
Andrew_ написав: Frant написав: zzzzzz написав:Frant
Да все как обычно.
Миллиардов на 50 - 70 раздули.
Звісно, треба платити пенсії народу, зряплати чиновникам і депутатам, їхній охороні.
Провладним зебілам треба думати, де взяти коштів. Транзит газу - наполовину просяде. МВФ - грошей не дає зеКоманді. Перспективі невеселі, тому клоун бігає, як торчок від дози.
Ідилія з доларом по 24-25 може закінчитись в будь який момент.
Доллар будет по 23.
Але недовго)))
Потім - зразу по 30???(((
"Вчора були великі раки, по 5. Сьогодні маленькі, але по 3"))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:32
investorkiev написав:
После выборов зеленого правителя, экономика растет рекордными темпами, по 4%. В следущем году будет даже больше.
Как только зайдут деньги для покупки земли - то они покроют и дефицит бюджета, и еще останется.
Антонов продал первый самолет за 5 лет.
#туЗеМун
Ещё 2% и перегоним темпы роста Китая ибо у него 5.8% на следующий год...
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Понаехал
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:38
Frant написав: investorkiev написав:
После выборов зеленого правителя, экономика растет рекордными темпами, по 4%. В следущем году будет даже больше.
Как только зайдут деньги для покупки земли - то они покроют и дефицит бюджета, и еще останется.
Антонов продал первый самолет за 5 лет.
#туЗеМун
Перепрошую пані - а як в Україні з машинобудуванням? Продати 1 (один) літак - за 5 (п'ять) років - це круто!
Хоча би на 1% щорічно - зростає?
При шоколадном воре, за 5 лет ни одного самолета, а при Зе - уже один. Конечно система имеет временной лаг, нельзя на второй день после выборов продать самолет, если до этого 5 лет ничего не делалось.
Я вижу позитив. Очень ждем еще посадок прошлой власти, верю что после этого справедливость восторжествует, гастрики потянутся назад в страну, и будут арендовать/покупать что?... правильно, квартиры!
Пока вижу позитив. Земля, ипотека, остановка строек, укрепление курса - это все ступени реактивной ракеты. Которая унесет цены на КРЖН в космос. Франт со своим брюзжанием, к сожалению, тоже пассажир ракеты - не смотря на свою желчь, Франт по полной затарился хрущами, под завязку, на всю катлету.
Франт последовал совету Викапавл: покупай хрущи, когда на улицах льется кровь. Циничненько, Франт, но обьяснимо - жажда наживы победила.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:42
Понаехал написав: investorkiev написав:
После выборов зеленого правителя, экономика растет рекордными темпами, по 4%. В следущем году будет даже больше.
Как только зайдут деньги для покупки земли - то они покроют и дефицит бюджета, и еще останется.
Антонов продал первый самолет за 5 лет.
#туЗеМун
Ещё 2% и перегоним темпы роста Китая ибо у него 5.8% на следующий год...
Разная база сравнения - Кетай до этого рос 30 лет двузначными темпами, а мы только оттолккнулись от дна, нам даже до уровня 2013 года еще далеко! Не факт что мы его достигнем когда-нибудь.
Вдумайтесь: видимо что-бы выйти на показатели 2013 года, нужно будет... не знаю что нужно будет...
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