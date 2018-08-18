RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2329233023312332

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, для инфо о результатах деятельности папередников:

В 2020 на выплату ПРяоЦЕНТОВ по госдолгу - 5.1 млрд дол,
На Киев (бюджет Киева) - 2 млрд дол.
Набрались кредитов как собака блох. На проценты тратится в 2.5 раз больше, чем весь бюджет Киева. Сколько мостов, станций метро, садиков, больниц останутся непостроенными в угоду мировым акулам капитализма..
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1339
З нами з: 06.03.19
Подякував: 65 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:47

Прислали смс с приглашением на сегодняшний старт продаж в ЛакиЛенде
https://luckyland.com.ua/

Локация конечно задворки лютейшие, но проект - КАН на минималках и застройщик не из тех кто экономит на внутреннем интерьере, так шо ценник ожидается с нехилой такой добавленной стоимостью)
Качество новых объектов в городе неплохо так растёт, что радует.
Santehnik
 
Повідомлень: 203
З нами з: 17.05.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:51

  investorkiev написав:
  Frant написав:
  investorkiev написав:После выборов зеленого правителя, экономика растет рекордными темпами, по 4%. В следущем году будет даже больше.
Как только зайдут деньги для покупки земли - то они покроют и дефицит бюджета, и еще останется.

Антонов продал первый самолет за 5 лет.

#туЗеМун


Пока вижу позитив. Земля, ипотека, остановка строек, укрепление курса - это все ступени реактивной ракеты. Которая унесет цены на КРЖН в космос. Франт со своим брюзжанием, к сожалению, тоже пассажир ракеты - не смотря на свою желчь, Франт по полной затарился хрущами, под завязку, на всю катлету.

Франт последовал совету Викапавл: покупай хрущи, когда на улицах льется кровь. Циничненько, Франт, но обьяснимо - жажда наживы победила.

На сколько % хрущи выросли?
Andrew_
 
Повідомлень: 258
З нами з: 16.06.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Пока вижу позитив. Земля, ипотека, остановка строек, укрепление курса - это все ступени реактивной ракеты. Которая унесет цены на КРЖН в космос. Франт со своим брюзжанием, к сожалению, тоже пассажир ракеты - не смотря на свою желчь, Франт по полной затарился хрущами, под завязку, на всю катлету.

Не будет никакой остановки стройки. Будет остановка шлака типа пно, крушей, а в замен будет больше таких комплексов как юнит, лакиленд, о2 резиденс.
Люди когда будут это видеть - и за даром хрущобы брать не будут. Так что цены на хорошее вверх, а на шлак вниз.
Santehnik
 
Повідомлень: 203
З нами з: 17.05.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Упадет шлак, упадет и всё остальное, может KAN выстоит, саги утонут в месте с экономом
vst
 
Повідомлень: 67
З нами з: 29.11.14
Подякував: 1124 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2329233023312332
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Santehnik і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1696, 1697, 1698
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16977 2680387
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 11:45
ihorkyiv
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8739
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 185094
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78640)
15.11.2019 09:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.