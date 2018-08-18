Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кстати, для инфо о результатах деятельности папередников:
В 2020 на выплату ПРяоЦЕНТОВ по госдолгу - 5.1 млрд дол, На Киев (бюджет Киева) - 2 млрд дол. Набрались кредитов как собака блох. На проценты тратится в 2.5 раз больше, чем весь бюджет Киева. Сколько мостов, станций метро, садиков, больниц останутся непостроенными в угоду мировым акулам капитализма..
Локация конечно задворки лютейшие, но проект - КАН на минималках и застройщик не из тех кто экономит на внутреннем интерьере, так шо ценник ожидается с нехилой такой добавленной стоимостью) Качество новых объектов в городе неплохо так растёт, что радует.
investorkiev написав:После выборов зеленого правителя, экономика растет рекордными темпами, по 4%. В следущем году будет даже больше. Как только зайдут деньги для покупки земли - то они покроют и дефицит бюджета, и еще останется.
Антонов продал первый самолет за 5 лет.
#туЗеМун
Пока вижу позитив. Земля, ипотека, остановка строек, укрепление курса - это все ступени реактивной ракеты. Которая унесет цены на КРЖН в космос. Франт со своим брюзжанием, к сожалению, тоже пассажир ракеты - не смотря на свою желчь, Франт по полной затарился хрущами, под завязку, на всю катлету.
Франт последовал совету Викапавл: покупай хрущи, когда на улицах льется кровь. Циничненько, Франт, но обьяснимо - жажда наживы победила.
investorkiev написав:Пока вижу позитив. Земля, ипотека, остановка строек, укрепление курса - это все ступени реактивной ракеты. Которая унесет цены на КРЖН в космос. Франт со своим брюзжанием, к сожалению, тоже пассажир ракеты - не смотря на свою желчь, Франт по полной затарился хрущами, под завязку, на всю катлету.
Не будет никакой остановки стройки. Будет остановка шлака типа пно, крушей, а в замен будет больше таких комплексов как юнит, лакиленд, о2 резиденс. Люди когда будут это видеть - и за даром хрущобы брать не будут. Так что цены на хорошее вверх, а на шлак вниз.