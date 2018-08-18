Serg-ik Всё тебе не так
Пора-пора брать себя в руки и переезжать или в НЛ или в Тетрис, там уж точно таких боков не будет и водичка шурует аж краны срывает.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:51
Serg-ik Всё тебе не так
Пора-пора брать себя в руки и переезжать или в НЛ или в Тетрис, там уж точно таких боков не будет и водичка шурует аж краны срывает.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Купи г@вно? Я слышал эту песню
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:00
Хомякоид
Курс просядэ, вси розЪйыдуцця, газа у трубе и внуки не увидят
Парниша на аватаре канхфету тебе за щёку -
Gut gemacht Kiew Schüler von Hirten, verdient ein Geschenk
А доски подвозить из Мюнхенов далековато
Так что моё предложение по прелести у силе
Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы уже там?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:18
Звонил в лакиленд, хотят от 19500 до 23 тыс в зависимости от формата оплаты и т д.
Минимальный метраж за нормальную однушку (не смарт) там 43 метра, тоесть минимум 850к стоимость входа в объект за окружной дорогой, в 4 километрах от метро у которого даже котлована нет.
Есть смарты 26 метровые, но прядок це не узнавал.
Востаннє редагувалось Santehnik в П'ят 15 лис, 2019 10:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:18
Нужно создавать осбб и доводить дом до нормального состояния. Хотя я как то рассказывал как штукатурил свой этаж в шлачке, так как мне было противно даже за арендной платой заходить. Людям (соседям) было абсолютно пох. Хозяева трёх квартир периодически выходили и давали указания: хозяйка рядом предпочла другой цвет, хозяин напротив сказал, чтоб мы лучше отдирали старую штукатурку и не халтурили, третий владелец соседней квартиры сказал, чтоб я посмотрел ещё нижний этаж, так как там тоже пздц и ему ходить некомильфо. Им всем было абсолютно пох кто я и за чей счёт банкет, люди живут в хлеву всю жизнь (и продолжают жить), никуя не делают, но с удовольствием дают указания. Вывод - тикать, или сразу покупать квартиру в доме управляемым осбб. Хотя если посчитать коммуналь в одноподъездной девятиэтажке, то этого хватет на зп главы осбб и бухгалтера, возможно останется на конфеты для собрания.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Только подумал, что все участники ветки за последние 5 лет раньше или позже обилетились и ждут ракету. Потом увидел Сержика и понял, что есть один последний из могикан. Потом вспомнил Аирмакса и не знаю, относить ли его к обилетившимся. Он якобы купил билет, потом якобы его продал.
Аренда, в противовес своему жилью, это мобильность. Вы, как я понял, снимаете квартиру с существенными дефектами. Можете потратить неделю на поиски и переезд, но продолжаете терпеть неудобства. В чем причина?
Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:35
Тут Франт ошибается. Не было цен 2004 (и уже не будет). Сейчас цены примерно, как в первой половине 2006.
По поводу говна - квартира это не фетиш, не символ, а предмет потребления. В супермаркете вы вряд ли покупаете самые дорогие и премиальные бренды, не думаю, что постоянно ходите с последним айфоном. Откуда такой перфекционизм в недвижимости? Вы выросли, наверняка, в квартире, которую сейчас считаете "говном", но не чувствуете себя ущербным из-за этого.
Более того, квартиру, которую вы снимаете, можно отнести в катергорию "говно", но это не мешает жить в ней уже много лет.
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