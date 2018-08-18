Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:18

Serg-ik написав: Frant написав: за часів мерства . Дом, в котором живу, облагородили:

сделали ремонт в подъезде, правда только на 3-х первых этажах. Побелочка, маслянная краска.

)))) за часів мерства . Дом, в котором живу, облагородили:сделали ремонт в подъезде, правда только на 3-х первых этажах. Побелочка, маслянная краска.))))

Нужно создавать осбб и доводить дом до нормального состояния. Хотя я как то рассказывал как штукатурил свой этаж в шлачке, так как мне было противно даже за арендной платой заходить. Людям (соседям) было абсолютно пох. Хозяева трёх квартир периодически выходили и давали указания: хозяйка рядом предпочла другой цвет, хозяин напротив сказал, чтоб мы лучше отдирали старую штукатурку и не халтурили, третий владелец соседней квартиры сказал, чтоб я посмотрел ещё нижний этаж, так как там тоже пздц и ему ходить некомильфо. Им всем было абсолютно пох кто я и за чей счёт банкет, люди живут в хлеву всю жизнь (и продолжают жить), никуя не делают, но с удовольствием дают указания. Вывод - тикать, или сразу покупать квартиру в доме управляемым осбб. Хотя если посчитать коммуналь в одноподъездной девятиэтажке, то этого хватет на зп главы осбб и бухгалтера, возможно останется на конфеты для собрания.