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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:51

Serg-ik Всё тебе не так
Пора-пора брать себя в руки и переезжать или в НЛ или в Тетрис, там уж точно таких боков не будет и водичка шурует аж краны срывает.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Чого ж не купив собі 2к "хрущ" біля метро в 2017-2018 за цінами 2004 року?

Купи г@вно? Я слышал эту песню
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:00

Хомякоид
Курс просядэ, вси розЪйыдуцця, газа у трубе и внуки не увидят
Парниша на аватаре канхфету тебе за щёку -
Gut gemacht Kiew Schüler von Hirten, verdient ein Geschenk
А доски подвозить из Мюнхенов далековато
Так что моё предложение по прелести у силе :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Serg-ik Всё тебе не так
Пора-пора брать себя в руки и переезжать или в НЛ или в Тетрис,

Вы уже там?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9891
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Подякував: 172 раз.
Подякували: 860 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:если у людей нет хлеба - пусть едят пироженные.

Не совсем. Сейчас это называется не вписался в рынок)
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:18

Звонил в лакиленд, хотят от 19500 до 23 тыс в зависимости от формата оплаты и т д.
Минимальный метраж за нормальную однушку (не смарт) там 43 метра, тоесть минимум 850к стоимость входа в объект за окружной дорогой, в 4 километрах от метро у которого даже котлована нет.
Есть смарты 26 метровые, но прядок це не узнавал.
Востаннє редагувалось Santehnik в П'ят 15 лис, 2019 10:19, всього редагувалось 1 раз.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:18

  Serg-ik написав:
  Frant написав:за часів мерства . Дом, в котором живу, облагородили:
сделали ремонт в подъезде, правда только на 3-х первых этажах. Побелочка, маслянная краска.
))))

Нужно создавать осбб и доводить дом до нормального состояния. Хотя я как то рассказывал как штукатурил свой этаж в шлачке, так как мне было противно даже за арендной платой заходить. Людям (соседям) было абсолютно пох. Хозяева трёх квартир периодически выходили и давали указания: хозяйка рядом предпочла другой цвет, хозяин напротив сказал, чтоб мы лучше отдирали старую штукатурку и не халтурили, третий владелец соседней квартиры сказал, чтоб я посмотрел ещё нижний этаж, так как там тоже пздц и ему ходить некомильфо. Им всем было абсолютно пох кто я и за чей счёт банкет, люди живут в хлеву всю жизнь (и продолжают жить), никуя не делают, но с удовольствием дают указания. Вывод - тикать, или сразу покупать квартиру в доме управляемым осбб. Хотя если посчитать коммуналь в одноподъездной девятиэтажке, то этого хватет на зп главы осбб и бухгалтера, возможно останется на конфеты для собрания.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Только подумал, что все участники ветки за последние 5 лет раньше или позже обилетились и ждут ракету. Потом увидел Сержика и понял, что есть один последний из могикан. Потом вспомнил Аирмакса и не знаю, относить ли его к обилетившимся. Он якобы купил билет, потом якобы его продал.
  Serg-ik написав:Напора холодной воды так и нет. Не дают, боятся порывов.
Горячей воды нет-идёт холодная.
За 2 года два затопления из-за свищей в трубе отопления.

Аренда, в противовес своему жилью, это мобильность. Вы, как я понял, снимаете квартиру с существенными дефектами. Можете потратить неделю на поиски и переезд, но продолжаете терпеть неудобства. В чем причина?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:33

Vlad442
Стоимость?
Dimar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:35

  Serg-ik написав:
  Frant написав:Чого ж не купив собі 2к "хрущ" біля метро в 2017-2018 за цінами 2004 року?

Купи г@вно? Я слышал эту песню

Тут Франт ошибается. Не было цен 2004 (и уже не будет). Сейчас цены примерно, как в первой половине 2006.

По поводу говна - квартира это не фетиш, не символ, а предмет потребления. В супермаркете вы вряд ли покупаете самые дорогие и премиальные бренды, не думаю, что постоянно ходите с последним айфоном. Откуда такой перфекционизм в недвижимости? Вы выросли, наверняка, в квартире, которую сейчас считаете "говном", но не чувствуете себя ущербным из-за этого.
Более того, квартиру, которую вы снимаете, можно отнести в катергорию "говно", но это не мешает жить в ней уже много лет.
Vlad442
 
Повідомлень: 5771
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Подякував: 6 раз.
Подякували: 903 раз.
 
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