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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2330233123322333

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Им всем было абсолютно пох кто я и за чей счёт банкет, люди живут в хлеву всю жизнь (и продолжают жить), никуя не делают, но с удовольствием дают указания. Вывод - тикать, или сразу покупать квартиру в доме управляемым осбб.

Примерно такая же ситуация в доме, где живу. Часть квартир сдаётся. Арендатор живёт на одном месте не вечность, потому ему всё равно. Лендлорд не живёт там и в ЖЭК ходить не будет, ему всё равно.
Тем, кому 60+, может и не всё рано, но у них денег нет.
Кто-то попытался организовать закрытие мусоропровода-нашлись те, кто против.
Подписали петицию, что в доме холодно. Дом ( частично, с 2-х сторон), утеплили.За городской или депутатский счёт-не знаю. А то, что на чердаке не утеплённая труба, которая протекает время от времени, и завоздушины -никого не волнует.
Хуже всего то, что есть "прокладка" между жильцами и исполнителями услуг, в виде коммунального предприятия. КП нихрена не делает. Коммунальщики от населения звонков, заявок и претензий не принимают
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Dimar написав:Vlad442
Стоимость?

Вполне возможно. Бывает, что ареднодатель не следит за рынком, не хватает духу повышать вовремя. Тогда квартира снимается по такой цене, что жалко бросать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Саме так))) Ви не перший і не останній, хто пише таку профанацію))) Самі - хоч вірите в те, що пишете?

Я не просто вірю, я бачу на свої очі як вартість забудов які не вписуються у вимоги часу лишились на своєму місці, або не значно зросла.
От наприклад один з самих трешових варіантів по місту - лалаленд. Зараз двокімнатна панелька по 16600 за квадрат продається:
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 62669.html
В кінці 2017 року цю квартиру забудовники продавали десь за 15 тис. В результаті вся різниця яка утворилась це фактично покриття інфляції.
А тепер візьміть будь який цікавий об'єкт і подивіться як він зріс в ціні за цей час.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:51

  Santehnik написав:
  investorkiev написав:Пока вижу позитив. Земля, ипотека, остановка строек, укрепление курса - это все ступени реактивной ракеты. Которая унесет цены на КРЖН в космос. Франт со своим брюзжанием, к сожалению, тоже пассажир ракеты - не смотря на свою желчь, Франт по полной затарился хрущами, под завязку, на всю катлету.

Не будет никакой остановки стройки. Будет остановка шлака типа пно, крушей, а в замен будет больше таких комплексов как юнит, лакиленд, о2 резиденс.
Люди когда будут это видеть - и за даром хрущобы брать не будут. Так что цены на хорошее вверх, а на шлак вниз.

Влажные мечты аирмакса, а по факту будут брать то, на что хватает денег, учитывая локацию
Востаннє редагувалось Kostia в П'ят 15 лис, 2019 11:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Вы, как я понял, снимаете квартиру с существенными дефектами. Можете потратить неделю на поиски и переезд, но продолжаете терпеть неудобства. В чем причина?

Неудобства появились не сразу и они как то терпимы. Они будут такими же или примерно такими же и в другом доме этого района.
Причины просты: двушки в округе дороже, чем моя трёшка, состояние-тоже хуже. Это главное.
Вторая-привязка к садику и школе. Причём в сад сложнее попасть, в школе не могут отказать.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:03

просто сержик любит жить в говне и страдать
иначе он не умеет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:04

  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:
  Frant написав:Чого ж не купив собі 2к "хрущ" біля метро в 2017-2018 за цінами 2004 року?

Купи г@вно? Я слышал эту песню

Тут Франт ошибается. Не было цен 2004 (и уже не будет). Сейчас цены примерно, как в первой половине 2006.

По поводу говна - квартира это не фетиш, не символ, а предмет потребления. В супермаркете вы вряд ли покупаете самые дорогие и премиальные бренды, не думаю, что постоянно ходите с последним айфоном. Откуда такой перфекционизм в недвижимости? Вы выросли, наверняка, в квартире, которую сейчас считаете "говном", но не чувствуете себя ущербным из-за этого.
Более того, квартиру, которую вы снимаете, можно отнести в катергорию "говно", но это не мешает жить в ней уже много лет.

Потому что "это на всю жизнь".
Востаннє редагувалось Kostia в П'ят 15 лис, 2019 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:05

kingkongovets дурак ты, вася
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:08

Serg-ik
я в чем то не прав?
лейтмотив всех ваших постов - как вам тяжело жить в говне и как несовершенен мир в котором приходится жить совершенному вам
вас за язык же никто не тянет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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