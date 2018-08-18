Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Им всем было абсолютно пох кто я и за чей счёт банкет, люди живут в хлеву всю жизнь (и продолжают жить), никуя не делают, но с удовольствием дают указания. Вывод - тикать, или сразу покупать квартиру в доме управляемым осбб.
Примерно такая же ситуация в доме, где живу. Часть квартир сдаётся. Арендатор живёт на одном месте не вечность, потому ему всё равно. Лендлорд не живёт там и в ЖЭК ходить не будет, ему всё равно. Тем, кому 60+, может и не всё рано, но у них денег нет. Кто-то попытался организовать закрытие мусоропровода-нашлись те, кто против. Подписали петицию, что в доме холодно. Дом ( частично, с 2-х сторон), утеплили.За городской или депутатский счёт-не знаю. А то, что на чердаке не утеплённая труба, которая протекает время от времени, и завоздушины -никого не волнует. Хуже всего то, что есть "прокладка" между жильцами и исполнителями услуг, в виде коммунального предприятия. КП нихрена не делает. Коммунальщики от населения звонков, заявок и претензий не принимают
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Frant написав:Саме так))) Ви не перший і не останній, хто пише таку профанацію))) Самі - хоч вірите в те, що пишете?
Я не просто вірю, я бачу на свої очі як вартість забудов які не вписуються у вимоги часу лишились на своєму місці, або не значно зросла. От наприклад один з самих трешових варіантів по місту - лалаленд. Зараз двокімнатна панелька по 16600 за квадрат продається: https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 62669.html В кінці 2017 року цю квартиру забудовники продавали десь за 15 тис. В результаті вся різниця яка утворилась це фактично покриття інфляції. А тепер візьміть будь який цікавий об'єкт і подивіться як він зріс в ціні за цей час.
investorkiev написав:Пока вижу позитив. Земля, ипотека, остановка строек, укрепление курса - это все ступени реактивной ракеты. Которая унесет цены на КРЖН в космос. Франт со своим брюзжанием, к сожалению, тоже пассажир ракеты - не смотря на свою желчь, Франт по полной затарился хрущами, под завязку, на всю катлету.
Не будет никакой остановки стройки. Будет остановка шлака типа пно, крушей, а в замен будет больше таких комплексов как юнит, лакиленд, о2 резиденс. Люди когда будут это видеть - и за даром хрущобы брать не будут. Так что цены на хорошее вверх, а на шлак вниз.
Влажные мечты аирмакса, а по факту будут брать то, на что хватает денег, учитывая локацию
Востаннє редагувалось Kostia в П'ят 15 лис, 2019 11:06, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:Вы, как я понял, снимаете квартиру с существенными дефектами. Можете потратить неделю на поиски и переезд, но продолжаете терпеть неудобства. В чем причина?
Неудобства появились не сразу и они как то терпимы. Они будут такими же или примерно такими же и в другом доме этого района. Причины просты: двушки в округе дороже, чем моя трёшка, состояние-тоже хуже. Это главное. Вторая-привязка к садику и школе. Причём в сад сложнее попасть, в школе не могут отказать.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Frant написав:Чого ж не купив собі 2к "хрущ" біля метро в 2017-2018 за цінами 2004 року?
Купи г@вно? Я слышал эту песню
Тут Франт ошибается. Не было цен 2004 (и уже не будет). Сейчас цены примерно, как в первой половине 2006.
По поводу говна - квартира это не фетиш, не символ, а предмет потребления. В супермаркете вы вряд ли покупаете самые дорогие и премиальные бренды, не думаю, что постоянно ходите с последним айфоном. Откуда такой перфекционизм в недвижимости? Вы выросли, наверняка, в квартире, которую сейчас считаете "говном", но не чувствуете себя ущербным из-за этого. Более того, квартиру, которую вы снимаете, можно отнести в катергорию "говно", но это не мешает жить в ней уже много лет.
Потому что "это на всю жизнь".
Востаннє редагувалось Kostia в П'ят 15 лис, 2019 11:08, всього редагувалось 1 раз.