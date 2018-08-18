Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:36

hume написав: Им всем было абсолютно пох кто я и за чей счёт банкет, люди живут в хлеву всю жизнь (и продолжают жить), никуя не делают, но с удовольствием дают указания. Вывод - тикать, или сразу покупать квартиру в доме управляемым осбб. Им всем было абсолютно пох кто я и за чей счёт банкет, люди живут в хлеву всю жизнь (и продолжают жить), никуя не делают, но с удовольствием дают указания. Вывод - тикать, или сразу покупать квартиру в доме управляемым осбб.

Примерно такая же ситуация в доме, где живу. Часть квартир сдаётся. Арендатор живёт на одном месте не вечность, потому ему всё равно. Лендлорд не живёт там и в ЖЭК ходить не будет, ему всё равно.Тем, кому 60+, может и не всё рано, но у них денег нет.Кто-то попытался организовать закрытие мусоропровода-нашлись те, кто против.Подписали петицию, что в доме холодно. Дом ( частично, с 2-х сторон), утеплили.За городской или депутатский счёт-не знаю. А то, что на чердаке не утеплённая труба, которая протекает время от времени, и завоздушины -никого не волнует.Хуже всего то, что есть "прокладка" между жильцами и исполнителями услуг, в виде коммунального предприятия. КП нихрена не делает. Коммунальщики от населения звонков, заявок и претензий не принимают