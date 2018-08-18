вы всегда вдвоём ходите?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:15
вы всегда вдвоём ходите?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:17
По четным -лся
по нечетным -лась
Живите своим умом!
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:20
там такой клубок патологической страсти ко лжи и комплексов, шо неохота даже пытаться распутывать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если бы я решился на новострой, то реальной помощью был бы подгон бригады , которая по вменяемым ценам сделает качественную работу. Без лишних ненужных работ.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:21
zzzzzz
такая же клоунада на валютной много лет была. всё сказанное такими ребятами делить нужно даже не на 10.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:22
это самое не приятное.
пропадает смысл форумного общения, когда с той стороны на 99% ложь и выдумка.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:24
а еще попытки шутить в стиле школьного кавээна, вместо ответов на неудобные вопросы, ага ага
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это была демонстрация того, что в Киеве всё еще есть товар на полтосик.
А в принципе-всё верно, я в Киеве ни к чему не привязан, кроме места работы. Место работы жены-не в счёт, она его сменить хочет. Потому при выборе локации хотелось бы не страдать по часу и более в дороге до дома от работы, иметь нормальную школу в пределах километра ходьбы и не жить в муравейнике.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:26
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