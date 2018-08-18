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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 23362337233823392340>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:15

  investorkiev написав:Познакомился на неделе с лендлордом

  investorkiev написав:Прости, что не спросила на встрече...

вы всегда вдвоём ходите?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:17

  Yuri_T написав:
  investorkiev написав:Познакомился на неделе с лендлордом

  investorkiev написав:Прости, что не спросила на встрече...

вы всегда вдвоём ходите?

По четным -лся
по нечетным -лась
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:20

  Yuri_T написав:
  investorkiev написав:Познакомился на неделе с лендлордом

  investorkiev написав:Прости, что не спросила на встрече...

вы всегда вдвоём ходите?


там такой клубок патологической страсти ко лжи и комплексов, шо неохота даже пытаться распутывать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Серж, хочется вам помочь по старой дружбе. Что для вас можно сделать?

Если бы я решился на новострой, то реальной помощью был бы подгон бригады , которая по вменяемым ценам сделает качественную работу. Без лишних ненужных работ.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:21

zzzzzz
такая же клоунада на валютной много лет была. всё сказанное такими ребятами делить нужно даже не на 10.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:21

Зображення

Как можно не любить ПОХ?
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:22

  kingkongovets написав:там такой клубок патологической страсти ко лжи и комплексов, шо неохота даже пытаться распутывать

это самое не приятное.
пропадает смысл форумного общения, когда с той стороны на 99% ложь и выдумка.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:24

  Yuri_T написав:
  kingkongovets написав:там такой клубок патологической страсти ко лжи и комплексов, шо неохота даже пытаться распутывать

это самое не приятное.
пропадает смысл форумного общения, когда с той стороны на 99% ложь и выдумка.


а еще попытки шутить в стиле школьного кавээна, вместо ответов на неудобные вопросы, ага ага
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Puente написав:Ну Ви даєте ... Якщо у Вас такий перелік абсолютно різного на розгляді - то Ви далекі взагалі від купівлі - ще нічого не вирішили ... У Вас від незбудованої ще до старого КТ ... Плюс протилежні кінці Києва . Спочатку визначиться територіально . Потім старе-нове - а вже потім вибирайте ...

Это была демонстрация того, что в Киеве всё еще есть товар на полтосик.
А в принципе-всё верно, я в Киеве ни к чему не привязан, кроме места работы. Место работы жены-не в счёт, она его сменить хочет. Потому при выборе локации хотелось бы не страдать по часу и более в дороге до дома от работы, иметь нормальную школу в пределах километра ходьбы и не жить в муравейнике.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:26

  Serg-ik написав:
  Kostia написав:пока возражали, цены на хрущи выросли

я не настолько себя плохо чувствую, чтобы жить в хруще. Да еще и за немалые деньги

Вы где берете пафосность? Чем вы лучше хруща?
Kostia
 
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