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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2337233823392340>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:28

Kostia
Фигасе, Константин.
Не Вы ли писали обзор по ЖК на Ясиноватской ? Не Вы ли носом крутили?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:29

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Серж, хочется вам помочь по старой дружбе. Что для вас можно сделать?

Если бы я решился на новострой, то реальной помощью был бы подгон бригады , которая по вменяемым ценам сделает качественную работу. Без лишних ненужных работ.

Не буває ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:Я не просто вірю, я бачу на свої очі як вартість забудов які не вписуються у вимоги часу лишились на своєму місці, або не значно зросла.
От наприклад один з самих трешових варіантів по місту - лалаленд. Зараз двокімнатна панелька по 16600 за квадрат продається:
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 62669.html
В кінці 2017 року цю квартиру забудовники продавали десь за 15 тис. В результаті вся різниця яка утворилась це фактично покриття інфляції.
А тепер візьміть будь який цікавий об'єкт і подивіться як він зріс в ціні за цей час.

Не будет никакой остановки стройки. Будет остановка шлака типа пно, крушей, а в замен будет больше таких комплексов как юнит, лакиленд, о2 резиденс.

В пару кликов я получил информацию, что Фундамент обанкротился, остановил стройку (вот причина низкой цены) продал ЛаЛаЛенд Диму, который переименовал его в ЛакиЛенд, который вы хвалите.
При этом инвесторы на домике ждут ухудшение качества объекта.
На сайте ЛУН вся территория Лалаленд принадлежит уже Лакиленд. Тоесть дворов без машин и сквера больше не будет...
То чувство когда тебя кинули...
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:35

Еще пример массового свала из уже не престижного дома
ул. Хмельницкая, 10
https://www.olx.ua/obyavlenie/uyutnaya- ... 978b79ec71
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... 978b79ec71
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3- ... 1;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/3-k-novos ... f;promoted
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:36

  Serg-ik написав:
  Puente написав:Ну Ви даєте ... Якщо у Вас такий перелік абсолютно різного на розгляді - то Ви далекі взагалі від купівлі - ще нічого не вирішили ... У Вас від незбудованої ще до старого КТ ... Плюс протилежні кінці Києва . Спочатку визначиться територіально . Потім старе-нове - а вже потім вибирайте ...

Это была демонстрация того, что в Киеве всё еще есть товар на полтосик.
А в принципе-всё верно, я в Киеве ни к чему не привязан, кроме места работы. Место работы жены-не в счёт, она его сменить хочет. Потому при выборе локации хотелось бы не страдать по часу и более в дороге до дома от работы, иметь нормальную школу в пределах километра ходьбы и не жить в муравейнике.

Ну це вже невідомо - я працюючи в одній фірмі переїжджав за 10 років 4 рази ( це все про місце розташування фірми ) - Кіквідзе ( чи як вона там зараз ) , Фрунзе ( аналогічно ) , передмістя , Позняки ... Тому - тільки поруч з метро ...
Востаннє редагувалось Puente в П'ят 15 лис, 2019 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:37

  pritartem написав:Рапортую по ценам в Запорожье :
к примеру хрущи 9этажные панельки последние этажи "прабабкастайл" в одном и том же районе:
- 2018 - цены болтались в диапазоне 13000-15000$
-весна 2019 - от 13000 выстреливали и по 11500$ (движ вялый)
-летом 2019 - + 5% (началась активность)
-осень 2019 - 16000 (от 14000) = +25% от 2018! :shock:
и так почти на все ...
С чем связан такой скачек, сезонность ?? что за перепуг ? откуда $ Зин ? Заробитчанин вернулся и жирует франклинами ?
Будет ли откат весной 2020 ? Дальнейший рост ?или возврат к минимуму и дальше вниз ? :|

От 13-15 к 14-16. Где 25%? Небольшой рост вполне укладывается в коррекцию курса доллара. Доллар вырастет, цены откатятся. Может быть, а может нет.
Я не вижу существенного роста цен на вторичку в последние годы. Может 10% в рамках движений курса. Это не та ракета, на которую все тут купили билет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:41

  investorkiev написав:Кстати, для инфо о результатах деятельности папередников:

В 2020 на выплату ПРяоЦЕНТОВ по госдолгу - 5.1 млрд дол,
На Киев (бюджет Киева) - 2 млрд дол.
Набрались кредитов как собака блох. На проценты тратится в 2.5 раз больше, чем весь бюджет Киева. Сколько мостов, станций метро, садиков, больниц останутся непостроенными в угоду мировым акулам капитализма..


ждем анализ о достижениях овоща в 2010-2014 по суммам ЗВР, обьему кредитов и роста ВВП
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:В пару кликов я получил информацию, что Фундамент обанкротился, остановил стройку (вот причина низкой цены) продал ЛаЛаЛенд Диму, который переименовал его в ЛакиЛенд, который вы хвалите.

Ок, Фундамент обанкротился, добавляем в копилку аргументов к тезису что стройки шлака остановятся.

Но вот же ДБК который пока живой и продолжает строить. Цены тут по прежнему низкие:
https://dbkzhytlobud.com.ua/uploads/pra ... tlobud.pdf
Какие перспективы роста цены у этих объектов? Я их не вижу.

  Vlad442 написав:При этом инвесторы на домике ждут ухудшение качества объекта.

Не пойму в чем ухудшение. Вместо панельного дома будет монолитный с отличным дизайном. Правда я не разделяю любовь ДИМа к электрокотлам, это реально минус, но в остальном - всё намного лучше.
Вместо ущербного двора будет рельефный в стиле аля то что КАН строит. Машин там не будет, паркинг будет подземным. Лакиленд на 10 голов выше того что там должны были строить.
Востаннє редагувалось Santehnik в П'ят 15 лис, 2019 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:42

  trololo написав:
  investorkiev написав:Кстати, для инфо о результатах деятельности папередников:

В 2020 на выплату ПРяоЦЕНТОВ по госдолгу - 5.1 млрд дол,
На Киев (бюджет Киева) - 2 млрд дол.
Набрались кредитов как собака блох. На проценты тратится в 2.5 раз больше, чем весь бюджет Киева. Сколько мостов, станций метро, садиков, больниц останутся непостроенными в угоду мировым акулам капитализма..


ждем анализ о достижениях овоща в 2010-2014 по суммам ЗВР, обьему кредитов и роста ВВП

Натаху легше розстріляти, ніж добитись від неї розбірливого і об,єктивного аналізу діяльності "крєпкіх хозяйствєнніков"

  Serg-ik написав:Kostia
Фигасе, Константин.
Не Вы ли писали обзор по ЖК на Ясиноватской ? Не Вы ли носом крутили?

Я не сумнівався, що "Костя" - рил-новобудівець! Дохрєна їх тут)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 15 лис, 2019 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:43

  Serg-ik написав:Еще пример массового свала из уже не престижного дома
ул. Хмельницкая, 10
https://www.olx.ua/obyavlenie/uyutnaya- ... 978b79ec71
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... 978b79ec71
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3- ... 1;promoted
https://www.olx.ua/obyavlenie/3-k-novos ... f;promoted

Там нет грузовых лифтов (ну, в некоторых подъздах точно), а пассажирские маленькие, не представляю как там жить. Но стены хорошие :)
kyk
 
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